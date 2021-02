Katy Perry è diventata per la prima volta mamma e ha voluto raccontare la maternità e com’è Orlando Bloom come padre

Ad Agosto scorso, la cantante Katy Perry è diventata madre, per la prima volta, della piccola Daisy. Come lei stessa ha raccontato, la maternità ha cambiato le sue abitudini e le sue priorità, tuttavia, ha spiegato che è proprio l’abilità delle donne a conciliare tutte le nuove incombenze a renderle straordinarie.

Katy Perry sulla maternità: “Le donne sono gli esseri più potenti del pianeta!”

Katy Perry ha ammesso che essere diventata mamma ha stravolto la sua vita, tuttavia, ha confessato di ricevere un grande supporto dal suo compagno, l’attore Orlando Bloom. Prima di avere la piccola Daisy, Katy Perry non si era mai resa conto di cosa significhi fare la mamma.

La cantante, infatti, ha voluto ribadire quanto la maternità sia un lavoro a tempo pieno che richiede un grande dispendio di energie. Nonostante questo, però, ha voluto anche sottolineare quanto sia bello mettere al mondo una nuova vita e occuparsi di tutto quello di cui ha bisogno.

Subito dopo la nascita di Daisy, la cantante aveva deciso di prendersi un pausa da tutti gli impegni di lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia. Proprio per questo, quando ha fatto rientro nel programma American Idol, nel ruolo di giudice, Katy ha rivelato di aver avuto non poche difficoltà.

Nel corso di un talk show, Live with Kelly and Ryan, infatti, ha raccontato di come ha dovuto far conciliare più impegni insieme rispetto a prima, inserendo nella sua giornata nuove incombenze riguardanti la piccola Daisy.

A proposito di questo ha affermato: “Partorire, tornare al lavoro e allattare. Le donne sono gli esseri più potenti del pianeta!”.

Katy Perry rivela com’è Orlando Bloom come papà

Katy Perry ha rivelato anche di non avere a disposizione il tempo che aveva prima, ma di non essere affatto infelice per questo. “Quando diventi madre ti concentri solo su quello. Non perché non ami le altre persone, ma perché vuoi essere una mamma fantastica”, ha spiegato la donna.

La serenità di Katy è sicuramente anche la conseguenza del supporto che Orlando Bloom, compagno attento e premuroso, riesce a trasmetterle. La donna, che è legata al noto attore dal 2016, ha avuto delle belle parole per lui: “Ho un partner incredibile che mi sostiene in tutto”.

Insomma, in poche parole, per la cantante questi ultimi mesi da mamma sono stati positivi definendo, addirittura, l’essere madre “il miglior lavoro del mondo“.

Intervistata da Jimmy Kimmel ha anche commentato il nome della figlia: “Daisy per me significa pura, purezza e Dove significa pace e Bloom sembra significare gioia. Così mia figlia è pura pace e gioia”

Come darle torto, unimamme: la maternità è sicuramente il momento più importante nella vita di una donna poiché porta con sé cambiamenti nel corpo ma anche nella sfera emotiva, sconvolgendo letteralmente la quotidianità di una. Le giornate, inoltre, diventano più impegnative e frenetiche per cercare di soddisfare i bisogni del nuovo arrivato che dipende in tutto e per tutto dalla sua mamma.

Unimamme cosa ne pensate delle parole di Katy Perry sulla maternità? Siete anche voi d’accordo con la cantante che ha definito l’essere madre il miglior lavoro del mondo?