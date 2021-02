Draghi annuncia il nuovo governo: la lista dei ministri scelti.



Il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi si è recato a Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per presentare la nuova squadra di governo.

L’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era dimesso il 26 gennaio scorso, a causa della mancanza di una vera maggioranza al Parlamento nonostante avesse ricevuto il voto di fiducia dalle Camere pochi giorni prima.

A seguito dell’impossibilità per Conte di trovare parlamentari a suo sostegno e del mancato accordo tra partiti per un Conte ter, Mattarella aveva dato l’incarico di formare un nuovo governo a Mario Draghi, ex governatore della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea. Dal 1991 al 2001 Draghi è stato Direttore generale del tesoro.

Draghi annuncia il nuovo governo: la lista dei ministri

Il premier incaricato Mario Draghi ha presentato al Presidente della Repubblica Mattarella la lista dei nuovi ministri. Il giuramento del nuovo governo si terrà sabato 13 febbraio alle ore 12.00 al Quirinale.

I ministeri assegnati

Interni: Luciana Lamorgese (confermata)

Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio (confermato)

Salute: Roberto Speranza (confermato)

(confermato) Giustizia: Marta Cartabia (ex Presidente della Corte Costituzionale)

Difesa: Lorenzo Guerini

Economia e Finanza Daniele Franco

Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti

Politiche agricole: Stefano Patuanelli (era allo Sviluppo Economico nel precedente governo)

Ambiente / Transizione ecologica: Roberto Cingolani

Infrastrutture Trasporti: Enrico Giovannini

Lavoro e Politiche Sociali: Andrea Orlando

Istruzione: Patrizio Bianchi

Università e ricerca: Cristina Messa

Cultura: Dario Franceschini (confermato)

Turismo: Massimo Garavaglia



Rapporti parlamento: Federico d’Incà

Innovazione tecnologica e transizione digitale: Vittorio Colao

Pubblica Amministrazione: Renato Brunetta

Affari regionali e autonomie: Mariastella Gelmini

Sud e coesione territoriale: Mara Carfagna



Pari opportunità e famiglia: Elena Bonetti (confermata)



(confermata) Disabilità: Erika Stefani

Politiche giovanili: Stefania Dadone

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà Roberto Garofoli.

