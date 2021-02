Aurora Ramazzotti è diventata un’inviata delle Iene, il suo primo servizio è stato dedicato al nuovo governo.

Unimamme, avevamo lasciato Aurora Ramazzotti con una dolcissima foto insieme alle sorelline: Sole e Celeste.

Ora però la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha intrapreso una nuova attività, un nuovo lavoro e si tratta di qualcosa di veramente molto emozionante.

Aurora: la svolta

A dare l’annuncio è stata la stessa Aurora sul suo profilo Instagram dove viene seguita da 2 milioni di followers.

In un video postato alla vigilia di un noto programma in onda su Italia 1, si è esibita in una fulminea trasformazione in inviata delle Iene.

Nel post ha scritto: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?“.

Non è la prima volta che la giovane influencer si cimenta nel mondo dell’intrattenimento.

Nel 2016 aveva presentato il Daily di X Factor, mentre nel 2018 era stata al fianco della madre Michelle Hunziker in Vuoi scommettere.

Come forse saprete martedì 16 febbraio è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de Le Iene.

In questa importante occasione che segna il suo debutto la sorella maggiore di Raffaella Maria, Gabrio Tullio, Sole e Celeste, Aurora ha deciso di dedicare il suo primo servizio all‘esclusione delle donne del Partito Democratico nel governo Draghi.

“Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza. Praticamente tutti i ruoli di rilievo in parlamento sono in mano agli uomini. Noi donne siamo una specie di riserva indiana” ha spiegato Aurora Ramazzotti.

Grazie a le siamo venuti a sapere che la percentuale di donne che si sono avvicendate nel corso della nostra Repubblica è stata del 6,5%.

La novella iena Ramazzotti ha interrogato la senatrice Valeria Fedeli, l’onorevole Maurizio Lupi, il senatore Ignazio La Russa e altri come Laura Boldrini.

Alla fine l’inviata deve constatare che l’Italia non è un paese per donne e lo dice dipingendosi un paio di baffi che si intravedono quando abbassa la mascherina.

Dobbiamo confessare che questa figlia d’arte ci ha fatto un’ottima impressione e noi speriamo di rivederla presto nel programma di Italia 1.

Unimamme, a voi è piaciuto il servizio de Le Iene?