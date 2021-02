Michelle Hunziker: le 3 figlie insieme e il loro legame, la foto condivisa da Aurora.

Quella di Michelle Hunziker è una famiglia allargata. Dopo la relazione della showgirl con il cantante Eros Ramazzotti, la nascita della figlia Aurora e il loro matrimonio, poi terminato, Hunziker ha avuto due figlie, Sole e Celeste, da Tomaso Trussardi, erede della famiglia di stilisti.

Dalla parte di Eros Ramazzotti, sposato con Marica Pellegrinelli, ci sono altri due bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Aurora Ramazzotti, 24 anni, si trova così ad avere due sorelle da parte di madre e un fratello e una sorella da parte di padre. Lei, la sorella maggiore, è il collante di questa famiglia allargata. Un ruolo che sembra non dispiacerle. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una foto molta affettuosa insieme alle sorelline avute dalla madre.

Michelle Hunziker: le 3 figlie insieme, la foto condivisa da Aurora

Tra Aurora Ramazzotti e le sorelle Sole e Celeste, nate dalla relazione della madre Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, c’è un profondo legame d’affetto. La dimostrazione definitiva è in una foto che Aurora ha da poco pubblicato su Instagram. Lo scatto risale a dicembre 2018 e mostra Aurora che abbraccia le due bambine. “Con le ragazze dicembre ’18”, si legge nella didascalia alla foto, accompagnata da una emoji sorridente e con gli occhi a stella.

Le tre figlie di Michelle Hunziker, nonostante abbiano padri diversi, vanno dunque d’amore e d’accordo. Tra loro sembra esserci davvero una grande complicità e un rapporto profondo, non di circostanza.

L’abbraccio tra Aurora Ramazzotti con Sole, 7 anni, e Celeste, 5 anni, è la rappresentazione della dolcezza tra sorelle. Ben oltre il legame tra sorellastre, che spesso implica un’accezione negativa. Tutt’altra cosa rispetto alle sorellastre Markle, Meghan e Samantha, con l’uscita del libro al veleno scritto da quest’ultima sulla più famosa sorella.

Il ruolo di sorella maggiore di ben tre sorelle e un fratello acquisito sembra non dispiacere ad Aurora. “Nel giro di quattro anni sono diventata sorella maggiore con 4 fratelli: inizialmente è stato difficile perché non me l’aspettavo, ma poi quando l’ho realizzato e ho preso in braccio mia sorella per la prima volta è stato bellissimo”, aveva raccontato Aurora Ramazzotti a Verissimo. Come ricorda Elle.

Se come figlia unica era al centro d tutto e tutte le attenzioni erano per lei, ora comunque Aurora ha la funzione importante di tenere insieme le nuove famiglie della madre e del padre. Con il fratello e le sorelle c’è una importante differenza di età. Le figlie della madre hanno 7 anni Sole e 5 anni Celeste, mentre da parte del padre Raffaella Maria ha 9 anni, la più grande, e Gabrio Tullio 5 anni. Una differenza che non lascia spazio a gelosie e permette ad Aurora di fare la sorella adulta piena di dolcezza e consigli, quasi una seconda mamma, ma senza gli obblighi di un genitore.

Oppure una zia, come aveva ammesso lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando di vedere le sorelle e il fratello acquisti più come dei “nipotini“. Aurora aveva detto di essere molto legata a loro e curiosa di vederli crescere.

L’obiettivo di Aurora è far conoscere le figlie della madre a quelli del padre. Tra l’altro Celeste e Gabrio, che hanno la stessa età, sono nati con pochissimi giorni di differenza. Deve essere stata una esperienza particolare per l’allora 19enne Aurora Ramazzotti diventare sorella quasi in contemporanea della terza figlia di sua madre e del secondo figlio di suo padre. Nel frattempo lei racconta sempre delle sue sorelle e della sorella e del fratello, gli uni a gli altri. In attesa di incontrarsi tutti insieme e fare questa volta una foto in cinque, Aurora detto che c’è curiosità di conoscersi. Noi aspettiamo quel giorno.

E voi, che ne pensate unimamme? Conoscete famiglie allargate con tutti questi figli?