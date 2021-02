La conduttrice Antonella Clerici, durante la puntata di “E’ sempre mezzogiorno” andata in onda il 18 Febbraio, non è riuscita a trattenere le lacrime per una perdita importante: “Un caro amico ci ha lasciati”.

Dopo un breve allontanamento, Antonella Clerici ha festeggiato il grande successo del suo programma E’ sempre mezzogiorno. Il grande successo del programma, infatti, l’ha nuovamente incoronata regina del mezzogiorno di Rai Uno.

In una recente intervista, infatti, la Clerici aveva spiegato le ragioni del suo allontanamento dal mezzogiorno italiano e la serenità ritrovata in famigia durante il lockdown.

Durante la puntata andata in onda il 18 Febbraio di E’ sempre mezzogiorno, tuttavia, la Clerici si è lasciata andare alle lacrime: la ragione di questo pianto è un lutto recente e inaspettato. Un carissimo amico e artista molto apprezzato dalla donna, infatti, è venuto a mancare e l’intera puntata del programma della Clerici gli è stata dedicata.

Ecco cosa è successo.

Antonella Clerici, le lacrime in tv: “Ci ha lasciati”

Dopo la sua recente scomparsa a causa delle complicazioni del Covid-19, il cantautore Andrea Lo Vecchio è stato ricordato con una puntata di E’ sempre mezzogiorno a lui dedicata.

Il cantautore, paroliere e compositore si è spento a sessantotto anni ed è stato alla base del successo di canzoni come Luci a San Siro cantata da Roberto Vecchioni o Rumore di Raffaella Carrà.

Andrea Lo Vecchio e la Clerici hanno collaborato insieme più volte, tra cui durante l’esperienza della conduttrice a Sanremo 2010. “Volevo salutare un amico che ci ha lasciati, ha lavorato con me a Sanremo 2010, Andrea Lo Vecchio, un bacione. Volevo ricordarlo così, è un uomo di spettacolo“, ha dichiarato la donna dopo essere scoppiata in lacrime.

Il dolore per un lutto così improvviso è stato forte per la Clerici, che, comunque, ha voluto portare avanti la trasmissione regalando delle ore di leggerezza al suo pubblico.

Il cantautore, non ha superato le complicazioni portategli dal virus che, da un anno ormai, continua a mietere vittime e che ha già portato via tanti personaggi famosi.

E voi Unimamme, avete seguito la vicenda?