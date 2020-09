Antonella Clerici: il ritorno in tv è vicino, ma solo grazie a una persona speciale

Antonella Clerici è pronta di nuovo a tornare il televisione. Il suo nuovo programma sta per ripartire, ma tutto questo lo deve a una sola persona.

Dopo due anni di stop in cui la conduttrice si è dedicata a se stessa e alla famiglia, Antonella è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma di intrattenimento.

La trasmissione si chiama È sempre mezzogiorno e la Clerici vi ha inserito tutte le sue più grandi passioni, in particolar modo quella della cucina.

La donna ha dichiarato di aver stipulato con la Rai un contratto di solo un anno sia per non avere troppe pressioni, sia perché il programma è una vera e propria scommessa in quanto è stato realizzato in toto da lei e dalla sua squadra e se dovesse andare male, si prenderà tutta la responsabilità.

Insomma una grande prova di coraggio per la donna che dopo due anni di fermo ha deciso di rimettersi alla prova, nonostante i diversi successi che ha alle spalle.

In ogni caso la decisione di lasciare la televisione per Antonella, al tempo in cui l’ha presa, era definitiva, tanto che ancora oggi ringrazia il direttore di Rai 1 del tempo, la De Santis, per averle imposto uno stop forzato che all’epoca non aveva preso molto bene.

Infatti in una recente intervista ha dichiarato che questa pausa le è servita moltissimo per riappropriarsi dei suoi spazi e di quella passione che l’animava un tempo.

Antonella Clerici: il ritorno in tv solo grazie a una persona speciale

In ogni caso in questi due anni, la donna ha avuto modo non solo di risollevare se stessa, ma di prendersi cura della sua famiglia e dei suoi cari.

Infatti, nel frattempo, la Clerici ha avuto l’occasione di innamorarsi di nuovo e intraprendere una relazione che ad oggi la rende molto felice.

Così con il suo compagno ha trovato un grande equilibrio e formato una famiglia allargata insieme a sua figlia Maelle e ai figli di lui.

Verso Maelle, Antonella prova un amore sconfinato tanto che in una passata intervista raccontò che ha voluto fortemente diventare mamma e che adesso, la bambina che oggi ha già undici anni, è la luce dei suoi occhi.

Mamma e figlia, quindi, hanno un legame indissolubile e Antonella in questi anni ha fatto di tutto per non fare pesare alla bambina la separazione con il suo papà che, come la Clerici, si è creato a sua volta un’altra famiglia.

Nonostante questo, la conduttrice non si ritiene una mamma perfetta, tanto che questi due anni le sono serviti proprio per occuparsi maggiormente della piccola Maelle di cui, quando ancora lavorava tanto, si è persa passaggi importanti.

Ora però, dopo il suo trasferimento da Roma ad Arquata Scrivia, tra l’Appennino ligure e quello piemontese, Antonella sembra aver trovato la sua dimensione e anche la bambina si trova benissimo immersa nella natura.

Tuttavia però la presentatrice non può far altro che ringraziare la figlia per questo nuovo ritorno in televisione, perché solo grazie a lei e al suo appoggio ha ritrovato la forza per affrontare questa nuova sfida.

Insomma un legame indissolubile quello tra mamma e figlia che è difficile da spezzare.

E voi unimamme avete mai visto la figlia di Antonella Clerici?

