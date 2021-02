Antonella Clerici, per il compleanno di Maelle, ha voluto pubblicare una dolce dedica accompagnata da scatti e storie che mostrano gli addobbi con cui ha decorato il salotto di casa per festeggiare la sua figlia unica.

In occasione del compleanno della sua Maelle, Antonella Clerici ha voluto addobbare il salotto di casa a festa con palloncini e festoni. Gli scatti pubblicati dalla nota presentatrice hanno ottenuto più di 40mila like e i commenti di auguri di utenti “normali” e di volti noti che hanno voluto dimostrare la vicinanza alla figlia di Antonella nel giorno del suo compleanno.

La dedica di Antonella Clerici per la figlia

In occasione dei 12 anni di Maelle, mamma Antonella ha fatto preparare una torta al cioccolato, con sopra la sagoma di un cavallo, grande passione della figlia, e addobbato il salotto con palloncini a volontà.

Antonella Clerici è molto emozionata per il compleanno della figlia e, infatti, ha voluto condividere la sua gioia con i suoi followers. A didascalia degli scatti ha scritto: “Auguri amore mio grande. Cresci in fretta…Già 12 anni. Sembra ieri, eppure…Sei speciale, generosa, simpatica e timida…Ma è il cuore di mamma che parla“, queste le parole della donna.

Il post pubblicato da Antonella ha ottenuto più di 40mila like e tantissimi commenti. Oltre agli utenti “normali”, hanno voluto fare gli auguri di compleanno a Maelle anche molti volti noti come Laura Pausini che solo pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno della figlia Paola, Gigi D’Alessio, Anna Moroni, Rita Dalla Chiesa e tanti altri.

Antonella Clerici e il legame con la figlia

Qualche settimana fa, Antonella era apparsa in un’intervista a Domenica In insieme alla figlia durante la quale a Mara Venier aveva raccontato che “Maelle è la vera cuoca di casa”. Per l’occasione Maelle, di solito restia a mostrarsi in tv, ha voluto comparire in collegamento da casa insieme ad Antonella, dilettandosi nella preparazione di una torta salata.

Antonella più volte ha raccontato il legame che la unisce alla figlia. “Mi fido della mia bambina. Maelle è molto sveglia, intelligente e ha un senso dell’humor che raramente ho visto in una bambina di 11 anni“, ha spiegato la donna qualche tempo fa.

Antonella, infatti, aveva spiegato che la figlia è dotata di grande responsabilità e consapevolezza non a caso “si fa lo zaino da sola, fa i suoi compiti“. Non solo, la Clerici ha raccontato che è sempre Maelle a dirle le cose del tipo “bisogna pagare il bollettino“.

La conduttrice torinese ha fatto sapere di non essere una madre particolarmente giocosa, tuttavia, condivide tutto con la figlia tant’è che guardano la tv insieme, discutono e cerca di spiegarle le cose quando la bambina le fa delle domande. “È una bambina molto attenta e molto di cuore“, aveva, inoltre, confessato la donna.

Maelle è nata dalla relazione della conduttrice torinese con il ballerino Eddy Mertens volta al termine nel 20016. Oggi Antonella Clerici è legata a Matteo Garrone con il quale la relazione sembra andare a gonfie vele.

