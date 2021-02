Eugenie di York mamma: le prime foto e il nome del bambino

Eugenie di York, figlia del duca Andrea e di Sarah Ferguson, ha pubblicato su Instagram le prime foto del figlio.

Unimamme, una decina di giorni fa la principessa Eugenie di York, figlia di Andrea e di Sarah Ferguson, ha dato alla luce il suo primogenito.

Il piccolo è figlio di Eugenie e di Jack Brooksbank, con il quale era convolata a nozze nel 2018.

Oggi la coppia ha deciso di condividere su Instagram un importante annuncio riguardante la loro famiglia.

La principessa Eugenie, sul suo profilo Instagram, dove ha 1,3 milioni di followers, ha postato 3 immagini della sua famiglia, figlio compreso, svelando il suo nome.

Eugenie: il primogenito presentato su Instagram

Ecco che cosa ha scritto nel messaggio: “Vogliamo presentarvi August Philip Hawke Brooksbank. Grazie per i tanti, meravigliosi messaggi. I nostri cuori sono pieni di amore per questa piccola creatura, le parole non possono esprimere. Siamo entusiasti di poter condividere queste foto con voi”.

Il tenero messaggio con cui il piccolo August Brooksbank è stato presentato al mondo ha ricevuto 383 mila Like e 11,7 mila commenti.

La neo mamma e il neo papà non hanno mancato di ringraziare l’ostetrica, autrice degli scatti e tutto il personale che si è occupato di mamma Eugenie e del suo piccino.

I due genitori, negli scatti postati sono sorridenti mentre presentano il loro piccolino al mondo.

Eugenie di York ha dovuto affrontare un parto cesareo a causa dei problemi alla schiena avuti durante l’infanzia.

Il figlio di Eugenie di York e di Jack Brooksbank, è venuto alla luce il 9 febbraio scorso, alle 8 del mattino.

Eugenie e la sua famiglia vivono al Frogmore cottage di Windsor, l’ex residenza di Meghan Markle e di Harry, prima di trasferirsi in America.

Fino a questo momento, di questo nuovo baby royal avevamo intravisto solo la manina, in uno scatto in bianco e nero postato sempre dalla sua mamma.

A ogni modo anche il figlio di Eugenie di York non sarà un vero “principe” come Archie, il figlio del principe Harry.

I genitori di entrambi hanno deciso che i rispettivi figli cresceranno senza gli obblighi dovuti all’appartenenza alla famiglia reale.

Unimamme, voi avete visto queste immagini?