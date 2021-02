Ornella Muti confessa: “ho paura per i miei figli e per me” | FOTO

Ornella Muti, nota attrice romana, ha fatto una confessione durante un’intervista rilasciata a Mara Venier nel suo Domenica In. La Muti ha partecipato spesso alla trasmissione come ospite e in queste ore ha voluto manifestare tutta la sua preoccupazione.

Ornella Muti ha rilasciato un’intervista a Mara Venier, durante Domenica In, facendo delle dichiarazioni che rivelano tutta la sua preoccupazione e lo stress che sta provando in questo periodo. L’attrice è molto legata alla sua famiglia e per questo si è detta molto angosciata per la sua salute e quella dei suoi affetti più cari.

La paura di Ornella Muti per la figlia Carolina

“Ho una figlia a casa col Covid, Carolina”, ha spiegato l’attrice. Nonostante, infatti, la sua secondogenita sia stata molto attenta ad attenersi alle nome contro il contagio, ha scoperto di aver contratto il covid.

“Ho paura per i miei figli e per me”, ha raccontato, confessando di cercare delle certezze come tutti del resto in questo periodo difficile. “Aiutiamo gli italiani ad andare avanti. Dobbiamo vivere e abbracciarci”, ha proseguito l’attrice.

In particolare, la Muti ha spiegato che, attualmente è impegnata sul set di un film e l’attenzione è molto alta anche se, ammette, il rischio di un contagio è sempre imminente.

Alla domanda di Mara Venier se si vaccinerà o meno, Ornella ha risposto così: “mi vaccinerò e non vedo l’ora. Mi vorrei vaccinare altrimenti non si può lavorare, né vivere“, ha detto.

Solo poche settimane fa, la Muti era stata ospite in studio a Domenica In per parlare della sua vita e di come l’emergenza sanitaria in atto ha cambiato la sua vita. Ornella Muti ha rivelato di vivere insieme alla figlia Naike, in Piemonte, anche se isolate e di aver trascorso questo periodo al sicuro dalle zone soggette ad affollamento.

La preoccupazione, però, adesso è per la figlia Carolina che, come la stessa attrice ha rivelato in diretta nel programma di Mara Venier, è risultata positiva al Covid.

