Caterina Balivo nostalgica e il pensiero da bambina per il suo compleanno | VIDEO

L’energica presentatrice, Caterina Balivo, condivide la sua gioia ed i suoi pensieri con i suoi fan su Instagram. Il video del ballo con il marito conquista tutti.

Caterina Balivo ha negli anni condotto diversi programmi sulla Rai, con la sua energia e la sua voglia di mettersi in gioco ha conquistato il pubblico che la segue con affetto. Lei è molto seguita anche sui social dove condivide momenti spensierati delle sue giornate, tra lavoro, amicizie e famiglia.

Sposata dal 2014 con Guido Maria Brera ha due figli: Guido Alberto nato nel 2012 e poi la piccola Cora nata nel 2018. Anche se ama il suo lavoro ha sempre messo al primo posto la sua famiglia e soprattutto i suoi figli, come ha confessato in un’intervista rilasciata a Mara Venier.

Caterina Balivo: “Quando ero piccola pensavo che fosse la data dell’inizio della mia vecchiaia”

Erano anni che eravamo abituati a vedere tutti i pomeriggi sulla Rai Caterina Balivo, ma poi da maggio scorso, in piena pandemia, decide di lasciare il programma e di “ritirarsi” per il momento dalla tv. Adesso è tornata come membro della giuria de “Il cavaliere mascherato” ed ha raccontato a Mara Venier il suo allontanamento dal piccolo schermo durante il pieno della pandemia: “Pensare di fare un anno senza di lui (ndr. il marito) a casa… non me la sono sentita. Non voleva che lasciassi. Mi diceva: ‘Stai scherzando? Troveremo una soluzione, ma il nostro lavoro ti porta a stare fuori tanto tempo, a casa ci sono due bambini piccoli: non c’è il papà, se non c’è neanche la mamma, come si fa?“. Una scelta d’amore.

Qualche giorno fa, il 21 febbraio ha compiuto 41 anni e d ha pubblicato sui social una foto dell’anno scorso con una riflessione personale su come si immaginava quando era bambina a 40 anni: “21 febbraio 2020. Quando ero piccola pensavo che fosse la data dell’inizio della mia vecchiaia. Invece fu uno dei giorni più divertenti ed emozionanti della mia vita. Non sapevo fosse anche l’ultimo giorno della spensieratezza, dei balli, dei canti, dei baci e degli abbracci. Sono andata giù nel solco che si è aperto…ho sentito dolore, rabbia e impotenza. Ho guardato a tutti coloro che hanno perso tutto, chi ha paura del futuro, chi non sa più sorridere, chi pensa che domani non ce la farà. A loro, per primi, va il mio pensiero in questa giornata per me di festa. Non vi nascondo che guardo queste foto del mio passato compleanno e mi commuovo. Ora però basta nostalgia. Mi trucco, mi vesto e mi faccio festeggiare dai miei bambini“.

Quest’anno niente festeggiamenti in grande, ma una piccola festa con poche amiche tra le quali anche Belen Rodriguez, da poco ha dichiarato di aspettare una bambina dal suo nuovo compagno. La conduttrice ha pubblicato un video mentre è intenta a soffiare sulle candeline e Belen che le intona Tanti Auguri a te.

Il giorno successivo, per ringraziare i tanti fan che le hanno fatto gli auguri ha pubblicato un altro breve video nel quale balla in riva al mare con il marito: “Mi avete sommerso di auguri e per ringraziarvi tutti posto il momento più romantico di ieri (l’unico!). Arrivata a Milano oggi e ho ancora spento le candeline…mi sa che potrei continuare per tutta la settimana“.