Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti, confessa: “non pensavo di diventare mamma”

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, ha voluto fare delle nuove dichiarazioni in merito al rapporto con il noto cantante e le cause che hanno determinato la fine del loro matrimonio.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, è tornata a parlare delle cause che hanno determinato la fine del loro amore. La loro storia d’amore è durata dieci anni. Nonostante i primi dissapori, i due adesso sono legati da un rapporto di stima e affetto reciproco.

Le cause della fine del matrimonio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti

La bella modella, in queste ore, è voluta ritornare sulla fine del matrimonio rilasciando delle dichiarazioni al settimanale F su quelle che sono state le cause che hanno determinato il loro definitivo allontanamento. Stando a quanto dichiarato dalla Pellegrinelli mettere su una famiglia con un cantante importante come Eros significa che “quella vita non è fattibile“. Marica, infatti, ha spiegato che, anche se ha vissuto esperienze bellissime in tour insieme al marito, alla fine si ritrovava sempre “sola con i bambini”.

In altre parole, la donna ha spiegato che è stato il grande divario dei loro stili di vita a determinare la rottura.

Marica, con Eros Ramazzotti, ha avuto due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio e proprio riguardo ai figli ha confidato di aver messo da parte la sua carriera.

Essendo più grande di lei di oltre 20 anni, Eros “voleva un figlio a tutti i costi“, ha raccontato la Pellegrinelli.

La donna ha spiegato di aver deciso di accontentarlo per “farlo felice” anche se a 21 anni non pensava alla maternità. Tuttavia, nonostante questo, ha precisato che la loro prima figlia è stata “cercata per amore”.

E la carriera? Marica ha affermato: “Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”.

I maggiori sono riaffiorati quando i bambini hanno cominciato ad andare a scuola. Prima, infatti, la famiglia seguiva Eros nei vari tour, quando ha smesso “è finito anche il matrimonio”, ha spiegato la 33enne.

Prorpio a causa della fine del loro matrimonio, la Pellegrinelli ha confessato di aver vissuto il periodo più difficile della sua vita fino a capire quanto il cantante fosse importante per lei.

Oggi, infatti, il rapporto tra i due è molto disteso tant’è che ha raccontato di sentirsi “cento volte al giorno” con l’ex marito, lasciandosi alle spalle, dunque, i dispiaceri.

“Quando un matrimonio finisce”, ha spiegato la donna, “è importante dare un valore al tempo passato insieme“, precisando, infatti, di provare per Eros un profondo bene e di augurargli il meglio.

La vita amorosa di Marica Pellegrinelli dopo la fine del matrimonio

Marica al settimanale non ha voluto fornire qualche dettaglio in più sulla sua attuale situazione sentimentale.

Dopo la fine della storia d’amore con Eros, Marica è stata legata all’imprenditore Charley Vezza, tuttavia, la relazione risulta ormai terminata da tempo. Così come l’ex marito, anche la Pellegrinelli non ama mettere in piazza la sua vita privata, soprattutto per proteggere i suoi due figli.

