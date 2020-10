Eros Ramazzotti tenero papà coi figli piccoli: bellissimi insieme

Eros Ramazzotti padre single si occupa dei figli.

Il cantante Eros Ramazzotti e la sua seconda moglie Marica Pellegrinelli si sono lasciati ormai un anno fa.

Eros Ramazzotti: scatto con la figlia minore

Ora Eros è un padre single che deve occuparsi, da solo, dei due figli: Rafaela Maria di 9 anni e Gabrio Tullio di 5.

La coppia ha troncato la relazione nell’estate del 2019, dopo 5 anni di matrimonio e due bambini.

Eros, sicuramente lo saprete, ha anche un’altra figlia, oggi 23enne: Aurora, avuta da Michelle Hunziker.

In uno scatto recente si vede Eros Ramazzotti che va a prendere a scuola la figlia minore Rafaela. In abiti molto casual, con un berretto in testa, è stato pararazzato mentre tiene per mano la figlia.

Qualche tempo fa il cantante si era lamentato perché ogni volta che giornalisti e fotografi lo vedono con una donna, gli attribuiscono un flirt.

“Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico?”.

Eros aveva anche aggiunto che a parte la storia con Marica, sfociata poi nel matrimonio, le altre relazioni attribuite dai giornali non sono state confermate da lui e, semmai, sono cose che vorrebbe tenere per se. In modo particolare, Eros si arrabbia perché i figli lo vengono a sapere così.

“E’ giusto che sia io a decidere quando dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna”.

Di recente il cantante ha commentato la morte dei chitarrista Eddii Van Halen con queste parole: ” “Il più grande. Riposa in pace“.

Unimamme, a voi è piaciuta questa nuova foto di papà Eros con la figlia di cui si parla su Gossip.it? Noi vi lasciamo con una confessione di sua figlia Aurora sulla sua gioventù.

