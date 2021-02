Chi ha avuto il Covid in forma grave può avere pesanti conseguenze anche sugli occhi, secondo i risultati di una ricerca.

Unimamme, sappiamo che il Covid può avere molteplici conseguenze a breve e a lungo termine.

Un recente studio americano ha evidenziato l’impatto di questa malattia sugli occhi.

Covid e occhi: uno studio

Stiamo parlando di una ricerca di recente pubblicazione sulla rivista scientifica Radiology.

Lo studio è stato gestito da un team guidato sal dottor Augustin Leclerc della Rothschild Foundation Hospital a Parigi.

Il SARS CoV-2 attacca per primi i polmoni, ma non si ferma lì, secondo studi precedenti può essere legato anche a congiuntivite e retinopatia.

Ecco come si è svolto quest’ultimo studio di cui vi parliamo oggi:

sono stati coinvolti 129 pazienti con il Covid in forma grave

sono stati sottoposti a scansioni MRI cerebrali per una serie di motivi come: risveglio ritardato nonostante l’interruzione della sedazione (il 67%), agitazione e confusione dopo il risveglio (22%), agitazione e alluncinazioni (l’11%)

i pazienti sono stati curati in 16 ospedali diversi

il periodo è quello tra marzo e maggio 2020

Ecco che cosa hanno scoperto gli scienziati:

i risultati della risonanza magnetica sul 7% di questi pazienti presentava anormalità sul globo o bulbo oculare con uno o più noduli sul polo posteriore

tutti avevano noduli nella regione maculare o nell’area dell’occhio responsabile della visione centrale

l’89% aveva noduli in entrambi gli occhi

Il dottor Leclerc osserva che non è chiaro perché i noduli si siano formati in questi pazienti, ma si è ipotizzato che sia a causa dell’infiammazione provocata dal virus o dal drenaggio inadeguato delle vene degli occhi nei pazienti che trascorrono del tempo in unità di terapia intensiva in condizione prona.

Otto dei nove pazienti con anomalie oculari erano stati ammessi in terapia intensiva e 7 di questi sono stati in posizione prona a lungo.

I risultati di questo studio evidenziano dunque la necessità di uno screening della salute degli occhi nei pazienti con Covid-19 grave, lo studio inoltre dovrebbe aiutare i radiologi a dare ai pazienti col Covid cure migliori, grazie alla consapevolezza di potenziali complicanze oculari.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi risultati? Ne eravate al corrente?