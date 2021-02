Pasta al pesto in 5 minuti: basilico o rucola per un primo veloce

Per un pranzo super veloce e ricco di gusto ecco la ricetta per una pasta al pesto in 5 minuti. Ingredienti genuini per una preparazione super. Da provare.

Il condimenti di una pasta che si prepara in pochi minuti è il sogno di ogni genitore. Tra lavoro, casa e famiglia pensare alla cena a volte è veramente difficile. Con questa ricetta porterete a tavola una pasta veloce, buona, genuina ed anche economica.

Con la stessa preparazione si possono preparare due tipi diversi di pesto uno classico al basilico super profumato ed un altro con la rucola per chi vuole un gusto più intenso. Nella ricetta originale l’aglio è previsto, ma se non lo gradite potete ometterlo o aggiungerlo in dose minore.

La pasta con il pesto è una delle ricette della nostra cucina italiana più antiche. Il famoso condimento è nato a Genova anche patria di erbe aromatiche. Il pesto alla genovese si ottiene pestando il basilico con il sale, i pinoli e l’aglio, il tutto condito con Parmigiano Reggiano, Fiore Sardo e olio extravergine di oliva. Si tratta di una salsa a crudo dopo averla preparata la si versa sulla pasta calda.

Vediamo come prepararla con super velocità. Se ne può fare anche in grandi quantità e poi conservarla in monoporzione, ad esempio usando dei bicchieri di carta, in congelatore.

Dopo la ricetta delle pizzette veloci in soli 5 minuti per far contenti i bambini, ecco un’altra ricetta veloce e golosa.

Tempo di preparazione: 5′

Tempo di cottura: 10′

INGREDIENTI dose per 3-4 persone

Per il pesto classico

50 g Foglie di basilico

320 gr di Pasta corta o lunga a piacere (spaghetti, fusilli, penne rigate…)

2 spicchi Aglio

15 g Pinoli

20 g Parmigiano reggiano

Sale q.b.

100 ml Olio extra vergine di oliva

Per il pesto con la rucola si sostituisce il basilico con la rucola

100 gr di Rucola

50 gr di Formaggio grattugiato

50 gr di Pecorino grattugiato

Pasta al pesto in 5 minuti, preparazione

Per preparare questa pasta come prima cosa si inizia andando a mettere in una pentola abbondante acqua e poi calare la pasta ed aggiungere il sale grosso.

Nel frattempo che la pasta cuoce si prepara il pesto; in un mixer si mettono le foglie di basilico o di rucola ben lavate ed asciugate e poi l’aglio ed i pinoli. Dare una prima mixerata e poi aggiungere anche il formaggio grattugiato, il pecorino per quello di rucola ed il sale non troppo, meglio assaggiare prima di aggiungerlo.

Versare metà dell’olio extra vergine di oliva e poi azionare il mixer andando a frullare il tutto, versare anche il restante olio extra vergine di oliva e dare un’ultima frullata. A questo punto la pasta sarà cotta, la si scola e la si condisce con il pesto appena formato. Completare il piatto con qualche fogliolina di basilico o di rucola ed una grattugiata di formaggio. Se non lo usate subito o si mette in frigorifero o come detto prima si congela.

Voi unimamme vi piace pasta con il pesto? Come questa ricetta lo farete in pochissimi minuti, provatela, piacerà anche ai vostri bambini.