Aurora Ramazzotti pubblica una foto di famiglia e riceve un brutto commento, il suo patrigno interviene per difenderla.

Unimamme, qualche giorno fa Aurora Ramazzotti ha pubblicato una simpatica foto di famiglia a cui però è seguito un commento non propriamente benevolo.

Non è certamente la prima volta che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti deve affrontare l’odio delle persone in rete, ma questa volta le cose sono andate diversamente dal solito.

Aurora Ramazzotti: lo scatto che fa infuriare un hater

Anche uno degli ultimi scatti dell’influencer da 2 milioni di followers ha suscitato polemiche.

Si tratta di una foto in cui ci sono lei, mamma Michelle Hunziker e la nonna Ineke.

Ecco che cosa ha scritto Aurora: “Tre generazioni e quella che ha più capelli bianchi sono io“.

Il simpatico e ironico posto ha ottenuto 162 mila Like e più di 1000 commenti.

Tra i vari commenti ci sono stati tanti complimenti, ma una persona non ha trovato niente di meglio da fare che insultare Aurora.

L’hater (l’odiatore) in questione ha scritto così: “Tua madre è più bella di te”.

In suo soccorso è subito intervenuto il patrigno, il marito della madre: l’imprenditore Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussarsi si sono sposati il 10 ottobre del 2014 presso il Palazzo della di Bergamo, un anno dopo la nascita della primogenita Sole, a cui poi è seguita la piccola Celeste.

Insieme hanno creato una bellissima famiglia, molto solida, di cui anche Aurora fa parte.

Naturale quindi che Tomaso Trussardi abbia voluto intervenire scrivendo: “che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d’animo. Vergogna”.

Come dicevamo Aurora ha già subito, in passato, attacchi simili. In passato ne avrebbe sofferto, ma ora è molto più sicura di sé “io ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima e certo, questo mi ha messo in difficoltà: non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero”, aveva dichiarato.

Comunque pare che Aurora l’abbia presa con filosofia tanto che, poco dopo, ha pubblicato un simpatico video con questo commento: “Spunto di meditazione per tutte le volte che vedo qualcuno discutere sui social e vorrei fortemente intervenire. O anche non sui social. O anche da fare ogni 20 minuti che male non mi fa.”

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda?