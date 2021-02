Michelle Hunziker ad Aurora: “Ragazzi datevi da fare!”. La risposta inattesa | FOTO

Michelle Hunziker in una serie di storie si è rivolta alla figlia Aurora e al suo compagno Goffredo. La donna ha incalzato i due chiedendo di mettersi all’opera per darle dei nipotini. Qual è stata la reazione dei ragazzi alla richiesta della nota conduttrice svizzera?

Michelle Hunziker, in queste ore, ha pubblicato diverse storie in cui ha fatto una richiesta ben precisa alla figlia Aurora, di 24 anni, e al compagno Goffredo. La donna, infatti, ha espresso il desiderio di diventare nonna e di avere dei nipotini in giro per casa. Come avranno reagito i due giovani alla richiesta di Michelle?

La reazione di Aurora e Goffredo alla richiesta di Michelle Hunziker

La questione è nata dopo che la showgirl aveva chiesto ai suoi followers di farle delle domande. In una storia, infatti, Michelle aveva spiegato di non essere riuscita ancora a rispondere dato che è stata alle prese con il bagnetto delle sue figliolette, Celeste e Sole. Allora Aurora ha cominciato a prendere in giro la madre dicendo che, semplicemente, non aveva voglia di rispondere alla domande.

Michelle ha risposto alla figlia così: “quando avrai dei figli capirai tante cose. A proposito di figli“, ha continuato Michelle “quando mi darai dei nipotini?”.

In un’altra storia, la donna si rivolge direttamente al ragazzo di Aurora dicendo: “Goffredo, quando mi darai dei nipoti? Il ragazzo finge di non sentire.

“Dai ragazzi datevi da fare in questo periodo di covid“, insiste la Hunziker.

Aurora, ha sviato il discorso sottolineando che ci vuole spazio per i bambini, bisogna trovare prima una casa grande, mentre Goffredo ha risposto così: ” Abbiamo appena preso un gatto, ci vuole ancora un po’ di tempo, tra cinque o sei anni“.

Insomma, quello pubblicato dalla donna è stato un siparietto davvero comico ma che rivela il desiderio di Michelle di avere dei nipotini che girano per casa.

Michelle, infatti, ama molto la vita familiare non a caso, spessissimo, pubblica gli attimi di vita quotidiana insieme ai suoi affetti. In particolare, è molto legata alla figlia avuta da Eros Ramazzotti; solo qualche giorno fa, infatti, aveva pubblicato degli scatti datati della 24enne tra le sue braccia, accompagnati da una dedica molto dolce.

Unimamme avevate già visto le storie pubblicate da Michelle Hunziker?