Valerio Scanu si sfoga dopo la morte del papà e chiede rispetto

Valerio Scanu ricorda il padre morto per il Covid e si sfoga contro chi commenta in maniera irresponsabile e offensiva.

Unimamme, forse ricorderete che il cantante Valerio Scanu ha subito di recente un grave lutto. Poco prima di Natale ha annunciato di aver perso il padre a causa del Covid.

Tonino Scanu era stato ricoverato un mese e mezzo prima per il Covid, di questa vicenda aveva parlato il cantante lanciato dal programma Amici di Maria De Filippi, in occasione di un’ospitata a Storie italiane.

Valerio Scanu: sfogo dopo la morte del padre contro chi nega il Covid

Purtroppo Tonino Scanu, un uomo di 64 anni che, prima di ammalarsi, era sano, non ce l’ha fatta. Ora suo figlio è tornato a farsi sentire per lamentarsi dello scetticismo di alcuni nei confronti di questa malattia.

Ecco che cosa ha detto su Adnkronos: “molte persone ancora non hanno ben capito la situazione. Di domenica la gente sta ammucchiata al mare, non c’è logica in questo. C’è gente che è responsabile e che non lo fa, ma i più se ne fregano.”

Toccato da quanto sta avvenendo Scanu ha chiesto rispetto per tutti quelli che stanno soffrendo come lui e la sua famiglia.

“In molti non si rendono conto della gravità delle situazione del Covid ancora oggi, delle terapie intensive piene, di come questa malattia sia imprevedibile. Io ho perso mio padre che era una persona sana e non aveva nessuna patologia. Auguro a questa gente di non trovarsi mai in questa situazione, ma molti non lo capiscono finché non lo vivono“.

Il cantante si rivolge alle persone che girano senza mascherine e invita tutti, negazionisti e scettici, a indossare la protezione.

Scanu, come dicevamo, si rivolge in modo particolare a queste persone invitandole a rispettare chi ha vissuto un dramma a causa di questa malattia.

“Io ho sentito imbecilli dire cose come ‘la paura del Covid uccide i polmoni lo sanno anche i cartoni’.

Infine, Scanu commenta la vicenda del padre, lui non si era accorto di quanto fosse grave la situazione finché non l’ha vissuta. Purtroppo l’esito è stato tragico e probabilmente il cantante non vuole che situazioni simili si ripetano.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle sue riflessioni?