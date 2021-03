Poche ore fa, Michelle Hunziker ha voluto rispondere a diverse domande postele dai suoi followers su Instagram. Le domande hanno riguardato diversi aspetti della sua vita privata, ecco le risposte della nota conduttrice

La nota showgirl Michelle Hunziker è solita rendere partecipi i suoi followers in merito alla sua vita privata e, molto spesso, pubblica storie divertenti e coinvolgenti; talvolta, però, non disdegna di affrontare argomenti anche impegnativi come, ad esempio, il rapporto con i figli e le difficoltà di essere genitori.

In una di queste storie, tra l’altro, Michelle ha voluto fare una richiesta inaspettata alla figlia e al compagno Goffredo.

Michelle Hunziker e la difficoltà di essere genitori

Tra le tante domande poste a Michelle, una utente ha voluto chiedere un consiglio alla nota conduttrice: “Mio figlio si sposa ma non lo vedo felice?”. La risposta di Michelle è stata chiara e molto profonda:

“È tosta essere genitori. Ogni tanto dobbiamo lasciar andare i nostri figli e farli sbagliare. Non potrai mai cercare di convincerlo che quella persona non va bene, lo deve capire lui”.

Per la Hunziker, insomma, i figli devono essere lasciati liberi di fare le loro esperienze e, quindi, anche di sbagliare.

Sono state molte anche le domande sulla sua vita privata. Una follower, infatti, le ha chiesto quanto pesasse. “Domande impertinenti e irriverenti con risposte sincere, iniziamo subito”, ha spiegato la showgirl pesandosi in diretta e svelando di pesare 61.3 kg.

C’è chi, invece, poi le chiede quante volte a settimana fa l’amore con il marito Tomaso Trussardi: “Ma che domanda è questa?”, risponde Michelle.

Le domande, poi, si fanno più, serie. C’è, infatti, chi le chiede se per lei è facile celare le proprie fragilità dietro ad un sorriso. La risposta della conduttrice è stata inaspettata. La donna, infatti, ha spiegato che questo per lei è la cosa più difficile. Quando c’è un problema con la sua famiglia, infatti, ha spiegato che mostrarsi al pubblico quando sale su un palco non è affatto semplice.

“Hai mai sofferto di stati d’ansia? Se sì, come ne sei uscita?”, ha incalzato un utente. La Hunziker ha confessato di aver sofferto anche in maniera importante di questi problemi e di essere riuscita a superarli affidandosi ad un esperto. A tal proposito, peraltro, ha espresso la volontà di parlare più avanti di questi aspetti trattandosi problematiche ormai diffusissime.

Unimamme cosa ne pensate delle risposte date da Michelle Hunziker ai suoi followers?