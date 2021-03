Coop e Ministero della Salute, richiamo urgente di alcuni prodotti

Pubblicato il richiamo urgente di alcuni prodotti da parte di Coop e del Ministero della Salute per un rischio molto grave per il consumatore. Vediamo insieme i marchi ed i lotti da controllare, e quali sono i prodotti coinvolti.

La Coop e il Ministero della Salute ieri hanno pubblicato il richiamo immediato di un lotto di un prodotti considerati dannosi per la nostra salute. Di conseguenza prestate attenzione a quanto segue.

Inoltre, vi ricordiamo che i richiami sono sempre importanti ed è bene controllare se in casa abbiamo il prodotto incriminato. Sopratutto considerando che sono prodotti alimentari molto utilizzati nella nostra cucina.

Pertanto, vi indichiamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa bisogna fare se li abbiamo acquistati.

Richiami urgente Coop e Unes: “evitare il consumo del prodotto” L’avviso di richiamo diffuso da Coop comprende i semi di sesamo e mix di semi a marchio Colfiorito per la presenza di ossido di etilene superiore al limite consentito. I punti vendita coinvolti nella commercializzazione del prodotto sono quelli delle Regioni Toscana, Lazio e Umbria.

I lotti interessati sono i seguenti:

Semi di sesamo 250 grammi – Lotti: 2014115 / 2016315 – Scadenza: 30-06-2021

250 grammi – Lotti: 2014115 / 2016315 – Scadenza: 30-06-2021 Semi di sesamo 150 grammi – Lotti: 2015016 e 2012016 – Scadenza: 30-05-2021

150 grammi – Lotti: 2015016 e 2012016 – Scadenza: 30-05-2021 Barattolo semi mix panatura 140 grammi – Lotti: 2014613 e 2017713 – Scadenza: 30-06-2021

140 grammi – Lotti: 2014613 e 2017713 – Scadenza: 30-06-2021 Barattolo semi mix panificazione 150 grammi – Lotti: 2013216 e 2015616 – Scadenza: 30-06-2021

150 grammi – Lotti: 2013216 e 2015616 – Scadenza: 30-06-2021 Barattolo semi mix panificazione 140 grammi – Lotti: 2016213 e 2017713 – Scadenza: 30-06-2021

LEGGI ANCHE: COOP RICHIAMA PRODOTTO: LA MARCA E I LOTTI INTERESSATI

Inoltre, un ulteriore richiamo effettuato dai supermercati Unes, segnala il lotto di semi a marchio Il Viaggiator Goloso per presenza di ossido di etilene. Si deve quindi evitare il consumo.La confezione nel dettaglio è la seguente:

è da 250 grammi con il numero 2012915 e il Tmc 30/05/2021

Entrambi i marchi, Colfiorito e Il Viaggiator goloso, sono prodotti da Fertitecnica Colfiorito srl nello stabilimento di via Grazia Deledda 36/38 a Montecassiano, in provincia di Macerata.

Per ulteriori informazioni i consumetori possono contattare il numero 0742 681063

Richiamo Ministero della Salute di smeriglio mako: “evitare il consumo”

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di smeriglio mako congelato, e il marchio in questione è Lodi.

Il motivo questo richiamo è dato questa volta dalla presenza di mercurio.

Il prodotto interessato è venduto in cartoni da 5 kg con il numero di lotto L2795/00354 e la scadenza 30-04-2022.

LEGGI ANCHE: RICHIAMO PEPITE DI POLLO PER RISCHIO SALMONELLA: I LOTTI E IL MARCHIO INTERESSATI

Lo smeriglio richiamato è stato commercializzato da Lodi Srl, di Governolo di Roncoferraro in provincia di Mantova, e prodotto nello stabilimento con il marchio di identificazione IT W689D CE.

Ma come dobbiamo comportaci se abbiamo in casa una confezione di questo prodotto? Per precauzione, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

La segnalazione di questi prodotti che presentano i lotti menzionati sono utili ai fini di contenere i danni che il consumo di questi alimenti può recare all’individuo. Di conseguenza bisogna prestare molta attenzione riguardo questi avvisi per prevenire i danni ed essere sempre aggiornati.

Unimamme, voi avevate qualcuno di questi prodotti?