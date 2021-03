Elena Santarelli e sua figlia: l’iniziativa per salvare i bambini

La showgirl Elena Santarelli anche quest’anno, in occasione della Pasqua, promuove uniziativa benefica attraverso la Fondazione Heal.

Unimamme, anche quest’anno all’approssimarsi della Pasqua fioriscono iniziative benefiche.

Oggi vi proponiamo quella sostenuta dalla showgirl Elena Santarelli con la Fondazione Heal.

In realtà Elena Santarelli non è la prima ad avere un’idea di questo tipo sotto Pasqua, perché poco tempo fa vi avevamo parlato di Chiara Ferragni e le sue uova pasquali il cui ricavato andrà in beneficenza all’associazione Bambini delle fate.

Anche l’iniziativa della Santarelli, naturalmente, è benefica ed è in stretto collegamento con la Onlus Heal.

Dovete sapere che in questi ultimi anni Elena Santarelli e la sua famiglia hanno vissuto un’esperiena davvero traumatica.

Elena Santarelli: uova pasquali

Suo figlio Giacomo, a 8 anni, ha scoperto di avere un tumore cerebrale maligno che è stato asportato chirurgicamente con un’operazione durata 14 ore.

Il bimbo ha dovuto affrontare anche la chemio, sempre seguito dall’instancabile mamma.

L’esperienza, che per lei e la sua famiglia, si è risolta in bene, Giacomi infatti è stato dichiarato libero dal cancro, l’ha lasciata più sensibile verso questi temi e infatti è diventata testimonial della fondazione Heal e ha persino scritto un libro sulla malattia del figlio: Una mamma lo sa.

Quest’anno la showgirl ha voluto dare l’annuncio dell’iniziativa benefica delle uova pasquali sulla sua pagina Instagram dove ha pubblicato anche alcune foto con la figlia protagonista.

La Onlus Heal è stata creata per sostenere il lavoro di medici, biologi, infermieri che operano nell’ambito della neuro oncologia pediatrica.

L’impegno di Heal è quello di finanziare progetti di ricerca scientifica per lo studio e la cura dei tumori cerebrali infantili.

Ecco che cosa ha scritto Elena Santarelli su Instagram: “anche quest’anno la Fondazione @progettoheal sostiene la ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico con le “uova solidali” al cioccolato fondente e al latte con tante sorprese per i più piccoli 🤗. Non troverete l’ashtag #adv ma bensì quello di #speranza #ricerca e #solidarieta’ perché la ricerca ha bisogno di noi. Le uova sono disponili sull’e – shop del @progettoheal .vi lascio il link nella home ☺️ grazie .

@ospedalepediatricobambinogesu”

Le uova pasquali possono essere acquistare presso lo shop online di Heal. Sono uova da 250 gr. al cioccolato al latte o fondente al 50%. Le prenotazioni sono già aperte e proseguiranno secondo l’ordine di effettuazione della richiesta.

Se invece si vuole fare un regalo un po’ più elaborato è disponibile anche il Multi pack da 25 Euro, cioè una scatola con all’interno diverse sorprese e 9 ovetti di cioccolato artigianale.

Unimamme, voi acquisterete queste uova? Cosa ne pensate di questa iniziativa?