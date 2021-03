L’estetista cinica diventa una Barbie: “bambine potete essere ciò che volete”

In occasione della Giornata Internazionale della donna 2021 Barbie omaggia l’imprenditrice Cristina Fogazzi, alias l’estetista cinica, con una bambola con il suo aspetto.

In occasione della Giornata Internazionale della donna 2021 Barbie ha deciso di lanciare un nuovo modello nella sua linea di prodotti, ispirato a una nota imprenditrice italiana.

Stiamo parlando di Cristina Fogazzi, in arte: l’estetista cinica che Forbes Italia ha collocato tra le 100 donne più prestigiose del 2020.

Cristina Fogazzi: le iniziative con Barbie

Per chi ancora non lo sapesse Cristina Fogazzi è una delle imprenditrici digitali più seguite del momento.

Partendo dal suo centro estetico Bellavera di Milano, l’estetista cinica ha dato vita a una linea di skincare a marchio VeraLab in vendita su e- commerce e diversi punti vendita, inoltre ha conquistato i social piazzandosi su Instagram con 800 mila followers e nel mercato con flagshipstore e corner shop reali.

Tanta determinazione, intraprendenza e indubbie capacità che l’hanno portata a chiudere il 2020 con un fatturato di 50.00.000 di Euro non sono passate inosservate a Barbie che, come accennato, ha deciso di renderle omaggio proponendola come role model per l’Italia e creando una bambola (One of a kind) con le sue sembianze.

Cristina Fogazzi, naturalmente, è lusingata da tanta attenzione, ecco cosa ha dichiarato: “essere stata scelta da Barbie come Role Model mi riempie di infinito orgoglio. Le bambine e le ragazze oggi più che mai hanno bisogno di modelli che le incoraggino a non abbattersi di fronte agli ostacoli e ad amare sé stesse, a prescindere da qualunque modello. “

L’imprenditrice aggiunge: “mi riempie di gioia potermi mettere in gioco in prima persona insieme a Barbie ed incoraggiare le bambine e le ragazze a lavorare duramente e lottare per i loro obiettivi e sogni, non preoccupandosi dell’approvazione degli altri, soprattutto quando si tratta della carriera e del proprio corpo”.

L’estetista cinica ha pubblicizzato l’iniziativa anche su Instagram, dove ha pubblicato un video con questa dedica: “Puoi essere tutto quello che vuoi. Io un sogno così nemmeno mi ero azzardata a farlo. La vita mi ha stupito talmente tante volte che sento solo di dire grazie”.

Celebrare modelli femminili è uno degli strumenti con cui Barbie vuole chiudere il Dream Gap, ciè la fase in cui le ragazze iniziano a limitare le loro aspirazioni.

Barbie Dream Gap Project è dunque un marchio originale di empowerment femminile il cui scopo è quello di dare alle bambine il sostegno per accrescere le proprie potenzialità.

Insieme a Cristina Fogazzi Barbie ha avviato un progetto per aiutare le ragazze ad essere consapevoli delle proprie capacità.

L’estetista cinica quindi parteciperà a degli incontri nelle scuole per raccontare la sua esperienza.

Inoltre, sempre con Barbie e in collaborazione con la fondazione BET SHE CAN verrà avviato un progetto dedicato alla rimozione delle etichette e degli stereotipi di genere.

Fino a questo momento Barbie ha messo in luce 60 Role Model femminili, appartenenti al passato e alla contemporaneità che possono essere d’ispirazione per le nuove generazioni. Tra queste spiccano: Gabby Douglas, la modella e body activist Ashley Graham e l’attrice Zendaya; Bebe Vio, campionessa di scherma Paralimpica; Rosanna Marziale, Chef italiana stellata ed Elisa Toffoli, cantante italiana.

Dal lancio del Barbie Dream Gap Project l’azienda ha fatto donazioni ad associazioni no profit per favorire l’istruzione, la leadership e le opportunità di mentorship delle bambine di tutto il mondo.

Un’altra iniziativa è quella della ricerca sul Dream Gap e infine, programmi digitali e fisici per la chiusura del Dream Gap.

