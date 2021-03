Si chiama Accipolline! Le avventure dell’ape Valentina, il libro che insegna ai bambini a salvare il mondo e che anche gli adulti dovrebbero leggere.

Leggere ai bambini è importantissimo per il loro sviluppo. In particolare, leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenera età è un’attività che aiuta a rafforzare la relazione tra il bambino e il genitore. Secondo i pediatri, infoltre, la lettura condivisa durante i primi tre anni di vita del bambino, aiuta a sostenere il suo sviluppo cognitivo ed emotivo.

Già in passato avevamo stilato diverse liste raccogliendo i titoli dei migliori libri da leggere ai bambini dividendoli per fascia d’età, come quelli dai 3 ai 5 anni o, ancora prima, quelli per bambini di due anni.

Il libro recensito qui di seguito, è una proposta educativa la cui lettura farebbe bene non solo ai bambini, ma anche agli adulti che hanno a cuore la salute del nostro pianeta. Ecco di cosa parla AcciPolline! Le avventure dell’ape Valentina e perchè tutti i bambini dovrebbero leggerlo.

Scopriamolo insieme!

Accipolline! Il libro per bambini che anche gli adulti dovrebbero leggere

Valentina è un apetta speciale: è stata invitata in missione addirittura dall’Ape Regina, sua madre. Infatti, una triste notizia sta sconvolgendo tutto il suo alveare: le api della sua famiglia di stanno stranamente ammalando. Riuscirà la piccola ape Valentina a scoprire il mistero e a trovare una soluzione?

L’apetta Valentina è la protagonista di un libro per bambini intitolato Accipolline! Le avventure dell’ape Valentina che, da poco uscito, ha già spopolato nelle piattaforme sulle quali è stato messo in vendita. Questo libro, dalla pubblicazione indipendente, è stato scritto da Giancarlo Oldani che dell’apicoltura ha fatto il suo hobby. Le illustrazioni, invece, sono a cura di Silvia Toson.

Il libro è uno dei primi a spiegare ai più piccoli perchè le api sono così importanti per il nostro ecosistema e per l’ambiente in cui viviamo. Con parole semplici e disegni coloratissimi, i bimbi impareranno quali sono i pericoli che corrono questi insetti così speciali e cosa si può fare per aiutarli a sopravvivere.

Nel corso della sua avventura, la piccola Valentina incontrerà diversi tipi di animali e, infine, l’uomo. Un viaggio che servirà ad educare i bambini e a fargli comprendere che non esistono “animali cattivi” o creature da temere: ognuno di noi è un piccolo pezzo di quello che il grande puzzle del ciclo della vita.

Abbiamo tutti un sogno nel cassetto, uno di quei pensieri fissi che sono presenti in maniera costante nella vita… Pubblicato da Accipolline. Le avventure dell’ape Valentina. su Mercoledì 3 marzo 2021

Gli uomini inquinano il pianeta, ma non tutti gli uomini sono cattivi: questa sarà la lezione principale che la piccola apetta imparerà durante il suo tragitto. Alla fine, così piccola e coraggiosa, l’apetta Valentina riuscirà a riportare la vita nella sua radura e a tornare gloriosa al suo alveare.

Un mondo migliore è possibile e per realizzarlo bisogna partire dai piccoli gesti e dalle generazioni che oggi stanno muovendo i primi passi alla scoperta del mondo.

E voi Unimamme, leggerete questo libro ai vostri piccoli? Che ne pensate?