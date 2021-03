Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di raccontare il suo rapporto con Aurora Ramazzotti e in generale con la famiglia di Michelle Hunziker.

Unimamme, quest’anno il Grande Fratello vip ha avuto come vincitore Tommaso Zorzi che ha sbaragliato gli altri concorrenti.

Ospiete a Verissimo, il rampollo di una famiglia milanese ha parlato delle sue prime impressioni appena uscito dalla casa in cui ha vissuto per più di 5 mesi avendo l’opportunità di dirigere un proprio programma, il GFlate show, programma peraltro molto apprezzato dal pubblico.

Ecco dunque che cosa ha detto Verissimo: “non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”.

Zorzi ha ammesso di aver commesso qualche errore mentre si trovava nella casa del Gf e di essersi trovato in situazioni delicate, ma di non essere mai riuscito a tenere la bocca chiusa.

Tommaso Zorzi su Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Ora che non si trova più nella casa più spiata d’Italia Tommaso Zorzi ha deciso di riprendere alcuni vecchi rapporti d’amicizia, come quello con Aurora Ramazzotti, con la quale aveva litigato.

Ecco che cosa ha detto Zorzi: “con Aurora abbiamo chiarito, appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di reiniziare a viverci come abbiamo fatto fino a qualche anno fa, eravamo indissolubili.”

Ha poi rivelato che il rapporto speciale con Aurora è allargato anche a mamma Michelle: “sono anche molto grato alla famiglia Hunziker-Trussardi perché mi hanno sempre accolto come un figlio. A Michelle chiedevo sempre consigli”.

Mentre partecipava al GF Zorzi ha rivelato a Myriam Catania il motivo per cui l’amicizia con Aurora Ramazzotti si è incrinata, ammettendo i suoi errori: “Ci ho litigato perché ho un carattere di me***”.

Zorzi ha aggiunto che, ormai da tempo la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza. “Forse è una cosa che non riesco ad accettare” ha ammesso il ragazzo.

Zorzi ha aggiunto di soffrire di sindrome da abbandono e che durante il lockdown la siuazione è precipitata.

“Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti, mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato“. Inoltre lo stesso Zorzi a San Valentino ha ammesso di averle scritto una lettera.

Insomma, sembrerebbe un’amicizia compromessa, ma non irrimediabilmente, a causa della pandemia.

Noi speriamo di vedere questi ragazzi di nuovo insieme, da buoni amici. Anche perché Michelle e Aurora sembrano molto “accoglienti” e “paciose”.

