L’edizione del GFVip cominciata alla metà dello scorso settembre, è giunta finalmente alla conclusione: ecco l’attesissimo nome del vincitore di questo interminabile cammino.

“Buonasera e benvenuti all’ultimo appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip“, è cominciata così la finale più attesa nella storia dei reality show. La finale è stata così attesa e sperata che neanche i finalisti hanno creduto di essere arrivati alla fine di questa lunghissima avventura. “Ma quindi è veramente la finale?“, ha commentato un incredulo Tommaso Zorzi all’inizio della puntata.

In questi sei mesi, che hanno segnato l’edizione più lunga dei tutti Grande Fratello Vip al mondo, scandali ed emozioni si sono susseguiti. Dalle numerosissime squalifiche, come quella di Stefano Bettarini dopo solo poche ore dal suo ingresso, alle rivelazioni come quelle di Maria Teresa Ruta e dei suoi passati flirt alle vicende familiari che hanno commosso gli spettatori, come quelle della famiglia Zenga.

Non sono mancate neanche le polemiche, come le accuse rivolte a Mario Balotelli e i numerosi appelli finalizzati alla definitiva chiusura del programma.

Oggi, finalmente è stato decretato il vincitore: ecco chi è!

GFVip, la finale: ecco chi è il vincitore di questa edizione

Tra i finalisti del Grande Fratello Vip si prospetta la fine di un’avventura durata ben sei mesi. Nel giorno della finale, le varie fazioni si sono formate e ognuno, nel web, ha sostenuto la leggittimtà della vittoria del proprio beniamino.

I più quotati, tra i vari sondaggi degli utenti del web sono stati proprio Dayane Mello e Tommaso Zorzi: i due hanno moltissimi fan e, in particolare, Dayane ha vantato durante tutta la durata del programma, il supporto dei suoi fan dal Brasile.

Queste previsioni non sono state poi confermate durante le varie eliminazioni che si sono succedute nel corso della puntata: prima Andrea Zelletta e poi, contro ogni aspettativa e previsione, Dayane Mello ha perso il televoto flash contro Pierpaolo Petrelli. Un altro televoto flash, invece, ha decretato l’eliminazione di Stefania Orlando, in sfida contro Tommaso Zorzi.

Il vincitore è Tommaso Zorzi