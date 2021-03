L’ultima serata del Festival di Sanremo 2021 ha eletto vincitori i Maneskin che, dopo la vittoria, hanno voluto fare una dedica sul loro profilo Twitter.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta dal gruppo musicale Maneskin. La band era finita al ballottaggio con la coppia composta da Francesca Michielin e Fedez con il brano “Chiamami per nome”. Terzo classificato Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”.

Leggi anche: FEDEZ A SANREMO HA GIA’ VINTO: IL FIGLIO LEONE SUPER ORGOGLIOSO DI LUI | VIDEO

Il pubblico alla fine ha deciso di premiare la band che mischia sapientemente diversi generi come l’Indie Rock, il Soul e un pizzico di Pop.

La dedica social dei Maneskin

Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni.#Sanremo2021 — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 7, 2021



Dopo il Festival, i vincitori hanno pubblicato un Tweet irriverente: “Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni. #Sanremo2021”, ha scritto la band.

Il brano che hanno deciso di portare al Festival, non a caso, infatti, si intitola “Zitti e buoni”. “Abbiamo fatto la rivoluzione #Sanremo2021“, ha continuato la band romana.

Dato che il Festival è terminato quasi alle 3 di notte, hanno anche scritto scherzosamente: “A questo punto restare svegli, dai, che tra poco siamo a Domenica In. #Sanremo2021“.

Quando Amadeus e Fiorello hanno annunciato il vincitore, i Maneskin sono rimasti increduli tant’è che uno dei componenti della band, Damiano ha continuato a ripetere: “Non è possibile“. Mentre Victoria, è riuscita a dire solo parole scatenando Fiorello che, in maniera bonaria, ha cominciato a prenderla in giro.

La band ha stravolto i pronostici che vedevano Ermal Meta super favorito per la vittoria, dunque.

Per quanto riguarda il Premio della critica Mia Martina è andato a Willie Peyote, con il brano intitolato “Mai dire mai”, assegnatogli dalla Sala Stampa.

Il Premio Lucio Dalla, invece, è andato a Colapesce Dimartino con il brano “Musica leggerissima” da parte dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web. In seconda posizione è finito Ermal Meta, mentre Annalisa, terza.

A Madame, infine, è andato il premio per il “Miglior testo Sergio Bardotti” con il brano “Voce”, mentre ad Ermal Meta è stato assegnato il premio Giancarlo Bigazzi, per la miglior composizione musicale.

Leggi anche: MADAME A SANREMO: ” IL MONDO STA ANDANDO AVANTI E LA SCUOLA STA ANDANDO INDIETRO”

Unimamme cosa ne pensate di questa vittoria e della dedica che i Maneskin hanno voluto fare sul loro profilo Twitter?