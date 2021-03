Alena Seredova, su Instagram, racconta la sua quotidianità con Vivienne

Alena Seredova ha dato alla luce, da poco meno di un anno, la sua Vivienne e ha voluto fornire qualche dettaglio in più in merito alla gestione della piccola e come fa a svolgere oltre al ruolo di madre anche quello di moglie e modella. Alena Seredova insieme alla figlia Vivienne- Fonte: Instagram

Attraverso una serie di domande fatte ad Alena Seredova dai suoi followers, la modella ha voluto raccontare qualche dettaglio in più sulla sua vita quotidiana alle prese con la piccola Vivienne Charlotte, nata dalla relazione con il compagno Alessandro Nasti.

Alena Seredova risponde alle domande dei suoi followers

Alena Seredova è molto attiva sui social e molto spesso ama rendere partecipi i suoi follower in merito alla sua vita privata rispondendo alle loro domande.

A chi le chiede se avesse mandato Vivienne all’asilo nido, Alena ha risposto che a parte la pandemia, non vuole mandare, per ora, la bambina all’asilo. La bella ceca, infatti, ha spiegato che per lei sembra presto mandare la bimba all’asilo tanto più che non le pesa tenerla con lei dato che lavora senza orari fissi. Tuttavia, si è detta propensa a mandarla probabilmente l’anno prossimo, a settembre.

A chi le ha chiesto, invece, a quando un fratellino per Vivienne, la Seredova ha risposto così: “ma da quando due non sono abbastanza? Direi che Vivi è fortunata, ha già due fratelli grandi”. La bella 43enne si riferisce ai figli Louis Thomas, 13 anni e David Lee, di 11, nati dal matrimonio con il noto calciatore Gigi Buffon naufragato diversi anni fa.

Proprio riguardo alla fine del suo matrimonio, la bella 43enne ha più volte rilasciato delle dichiarazioni che rivelano le sue difficoltà nell’affrontare uno dei periodi più complicati della sua vita. In particolare, la modella ha dichiarato di essere riuscita trovare un equilibrio dopo molto tempo. Proprio questo equilibrio, peraltro, temeva potesse rompersi con l’arrivo della piccola Vivienne; preoccupazione questa che ha voluto raccontare ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo.

Tornando alle domande postele su Instagram, molti hanno chiesto alla Seredova se si fa aiutare per conciliare il suo ruolo di mamma, moglie, modella e, infine, attrice. A tal proposito, Alena ha risposto con un velo di tristezza raccontando che quando i suoi ragazzi erano piccoli venina ad aiutarla la mamma molto spesso, mentre adesso è impossibile.

Come lei stessa ha spiegato in una storia, infatti, con i vaccini in Repubblica Ceca sono ancora un po’ indietro. In particolare la modella ha racconta di cominciare a vivere male le restrizioni dovute alla pandemia e di avere una gran voglia di riabbracciare la sua amata famiglia. Ma soprattutto, ha affermato Alena, non vede l’ora di sapere che i suoi genitori si sono vaccinati.

Tra le varie curiosità, Alena ha voluto rispondere anche a chi le ha chiesto quale sia il suo piatto preferito.

A tal proposito la 43enne ha risposto così: “Non amo tanto la pasta, ma la carbonara è una questione di cuore… e di gola. Invece la mia pizza preferita è cipolla e gorgonzola, molto leggera, proprio da modella!”, ha concluso scherzosamente.

Alena Seredova, infatti, si è sempre distinta per essersi mostrata sempre al naturale sul suo profilo Instagram. Non a caso, molto spesso, non disdegna di mostrarsi senza trucco ai suoi 582 mila followers.

A conferma di ciò, in uno scatto pubblicato in queste ore dalla modella, infatti, appare senza un filo di trucco, senza alcun tipo di remore. E’ proprio questo aspetto che i followers amano in Alena tant’è che il suo post ha ottenuto, per adesso, quasi tremila like.

Unimamme cosa ne pensate delle dichiarazioni di Alena Seredova?