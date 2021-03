Paolo Bonolis sulla figlia Silvia: “il suo sorriso aiuta ad affrontare i problemi” | VIDEO

Il presentatore Paolo Bonolis torna a parlare della figlia Silvia, avuta da Sonia Bruganelli. La ragazza è ormai maggiorenne.

Unimamme, Paolo Bonolis, diventato da poco nonno di un bel bambino, torna sui nostri schermi con un programma cult di Mediaset che precede il telegiornale.

Si tratta di Avanti un altro e proprio in occasione della partenza di questo programma arrivato alla decima edizione il presentatore ha rilasciato un’intervista al Messaggero.

Paolo Bonolis e la figlia Silvia, oggi una ragazza maggiorenne, fonte d’amore per la famiglia

Bonolis è dunque tornato a parlare della figlia Silvia, ormai maggiorenne, avuta da Sonia Bruganelli.

Bonolis, ricordiamo, ha 5 figli: Davide e Martina, i maggiori, avuti con la psicologa Diane Zoeller, poi ci sono Silvia, Davide e Adele Virginia avuti con Sonia Bruganelli.

Silvia, appena nata, fu sottoposta a un’operazione al cuore, e purtroppo il post operatorio le causò dei rallentamenti nella crescita.

In una precedente intervista Bonolis aveva indicato la figlia Sonia come fondamentale per essere un padre presente.

“Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo” ha risposto il conduttore alla domanda su cosa fosse la cosa più pesante della sua vita.

Sonia, nel corso degli anni, ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione, facendo molta fisioterapia e logopedia, migliorando così tantissimo.

“Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.

In quell’occasione, Paolo Bonolis si era commosso.

Anche l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha parlato in altre occasioni della figlia Silvia e, in occasione del suo diciottesimo compleanno, aveva scritto su Instagram: “auguri amore mio, tienimi sempre sulle tue gambe e fammi sentire protetta e amata dalla Donna stupenda che sei diventata”.

L’ex moglie di Paolo Bonolis è molto protettiva nei confronti della figlia Silvia, e spesso nei suoi post pubblica dolci dediche per la figlia.

Per concludere, se volete sapere un po’ di più di Paolo Bonolis papà, ma anche di figlio, vi invitiamo a seguire sul suo profilo Instagram le letture del libro che ha scritto “Perché parlavo da solo”, i cui proventi vanno ad un’associazione di volontariato che fornisce assistenza domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità, la Ce.R.S. Onlus.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Vi piace Paolo Bonolis in questa veste? A noi si!