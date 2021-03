Michelle Hunziker in un video pubblicato su Instagram ha voluto documentare la situazione che si è venuta a creare in casa sua con la Dad, didattica a distanza. Situazione che ormai interessa tante famiglia, da un anno a questa parte

Il video dura tre minuti e mezzo e oltre a Michelle Hunziker ha visto la partecipazione anche delle figlie Sole e Celeste. Con grande ironia, la Hunziker ha voluto trattare un argomento più che mai caldo come quello della Dad, didattica a distanza, imposta dalla pandemia.

Il video pubblicato da Michelle Hunziker

In queste ore, la nota conduttrice ha pubblicato un video ironico sulla didattica a distanza e a didascalia del post scrive: “Marzo 2021…uno spaccato di realtà quotidiana nelle nostre case da un anno a questa parte“.

Nel video, Michelle ha voluto mostrare in maniera divertente i disagi e lo stress che, inevitabilmente, ha comportato la didattica a distanza. In particolare, nella clip, Michelle è alle prese con le continue richieste delle figlie Sole e Celeste, che la chiamano continuamente per essere aiutate con i compiti.

La nota conduttrice svizzera va avanti e indietro, barcamenandosi tra password e credenziali per accedere alla scuola delle bimbe. Alla fine del video una Michelle sfinita si trascina sul pavimento.

Quella descritta da Michelle è una situazione che riguarda molte famiglie. La maggior parte dei ragazzi, infatti, non ha potuto fare ritorno nelle aule a causa dell’elevato numero di contagi. Proprio gli ultimi dati rivelano una situazione ancora per nulla facile che lascia intendere il ricorso alla didattica a distanza ancora per un po’.

Di conseguenza, studiare a casa non è affatto semplice comportando diversi disagi per loro. Anche i più piccoli sono tra le vittime di questa situazione dal momento che stanno perdendo un’importante momento di crescita come è la scuola. A farne le spese sono anche i genitori che, infatti, oltre ai mille impegni devono anche dedicarsi alle richieste continue dei propri figli. Proprio a loro Michelle ha voluto dedicare il video descrivendo in maniera impeccabile la loro attuale quotidianità.

Unimamme cosa ne pensate del video pubblicato da Michelle Hunziker sulla Dad?