Per Michelle Hunziker doppia festa l’8 marzo: è il compleanno della figlia, anche se in lockdown | FOTO

Compleanno di Celeste, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Gli auguri di mamma, e di Aurora. Le foto e le coincidenze con le varie feste.

Celeste Trussardi, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi compie oggi sei anni. La bambina è la secondogenita della coppia. La prima figlia, Sole, è nata il 10 ottobre 2013. Lo stesso giorno un anno dopo la coppia è convolata a nozze.

Grande festa quindi oggi in casa Trussardi-Hunziker. Mamma Michelle ha voluto festeggiare la figlia con una foto che le ritrae insieme, pubblicata su Instagram, accompagnata da un messaggio pieno di amore e allegria, com’è nello stile Hunziker.

Compleanno di Celeste: gli auguri di mamma Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Oltre a mamma Michelle anche Aurora Ramazzotti ha voluto condividere sui social gli auguri per Celeste, la secondogenita di Michelle e Tomaso Trussardi, e lo ha fatto con una storia in cui ha mostrato una foto di diversi anni fa ringraziando la coppia di “aver creato questa meravigliosa donna“.

D’altronde si sa che Aurora è molto legate alle sue sorelline.

Ma chi ha davvero toccato il cuore di tutti è stata Mamma Michelle che ha dapprima condiviso una foto con una bellissima riflessione.

“Queste sono le manine a della nostra piccola super Cece la quale compie già 6 anni….è il suo secondo compleanno durante il lockdown e mi sto inventando qualunque cosa come tutti i genitori per farle vivere dei momenti indimenticabili in casa con le persone che la amano tanto!!! Comunque lei la prende con grande filosofia….😂

Celeste è proprio una bambina con la stoffa della “battagliera”. Nata il giorno della festa di noi Donne con un muso e una grinta mai vista!!!🔥❤️😂 Lei porterà avanti sicuramente il lavoro che la sua mamma ha iniziato un bel pò di anni fa nel mondo della difesa delle Donne, dei loro diritti e per aiutarle a credere in se stesse!!!

Amore mio meraviglioso, forte e deciso…ti amo da impazzire!❤️❤️❤️ Auguri”

Un messaggio profondo e una responabilità non da poco…

Ma non è finita, oltre a un’altra foto di lei e la piccola super sorridenti, con la seguente dedica: “Ma vedete che tipo? SUPER CECEEEE!!!! Auguri piccolo angelo della mamma ti amo !!!!!!! ❤️❤️❤️”

La bella mamma svizzera ha condiviso sin una storia anche l’immagine della torta fatta confezionare per lei, bellissima, spiegando che se anche a Bergamo sono in lockdown la festa sarà in famiglia!

La bambina, secondogenita nata dal matrimonio con Tomaso Trussardi, è nata l’8 marzo del 2015. Dunque oggi compie 6 anni. Un’età importante per i bambini.

Michelle Hunziker è legatissima alle sue tre figlie, Aurora, la maggiore, nata dalla relazione con il cantante Eros Ramazzotti, e poi Sole e Celeste, le bambine avute da Tomaso Trussardi, erede della nota famiglia di stilisti, figlio di Nicola Trussardi.

Anche Aurora Ramazzotti, 25 anni il prossimo dicembre, è molto legata alle sue sorelline, sebbene le veda più come nipoti, a causa della differenza di età.

Sul profilo Instagram di papà Tomaso Trussardi non è stato pubblicato alcun post oggi, solo nelle stories si può vedere la dedica di Aurora che lo ringrazia.

A differenza della moglie, tuttavia, nel suo account compaiono pochi post dedicati alla famiglia. Tomaso Trussardi è più discreto e le sue foto, a parte qualche ricorrenza o anniversario familiare, riguardano soprattutto il lavoro e il suo cagnolino Odino.

Un post pubblicato ormai qualche tempo fa, tuttavia, è molto divertente e sottolinea l’unità della famiglia, ben disposta all’autoironia. In un disegno che riprende lo stile Simpson compaiono Tomaso, la moglie Michelle, le figlie, i loro cani e anche Aurora. Un quadretto buffo, con Homer Simpson sullo sfondo che annaffia il giardino in mutande. Ve lo riproponiamo qui sotto.

La famiglia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi appare molto felice, come la vediamo da fuori. Soprattutto è evidente che ci tiene ad essere una famiglia normale come tante, con i momenti di gioia e quelli difficili. Forse è anche per questo che è molto amata dal pubblico e dai fan di Michelle.

