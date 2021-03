La bellissima modella e attrice americana Emily Ratajkowski diventa mamma per la prima volta, scopriamo insieme la prima foto postata su instagram.

Avevamo già accennato alla gravidanza della bellissima modella statunitense Emily Ratajkowski. Dopo l’annuncio, aveva rilasciato una lunga intervista a Vogue sul sesso del bambino, sostenendo che sarebbe stato lui a sceglierlo una volta maggiorenne.

Emily, Classe 91, è sposata con l’attore e produttore Sebastian Bear-McClard, nel 23 febbraio 2018, matrimonio celebrato in gran segreto. Lui è anche produttore e fondatore della società indipendente Elara Pictures e ha prodotto film importanti come Diamanti Grezzi con Adam Sandler.

Emily è una dei personaggi dello star system mondiale maggiormente impegnata in ambito sociale e politico. Si era unita alle proteste della morte di George Floyd e dopo aveva contribuito a parlare dell’ipocrisia dei social associati alle manifestazioni silenti dell’evento.

Ma siete curiosi di scoprire il nome e la prima foto del bambino?

Emily Ratajkowski è mamma per la prima volta: il nome del figlio

Come dicevamo in un vecchio articolo, Emily aveva promesso, di comune accordo con il marito che avrebbe indubbiamente voluto un bebè geneder fluid, libero di definire la sua identità sessuale non prima di aver raggiunto la maggiore età.

La cicogna è arrivata per questa fantastica coppia il giorno della festa delle donne. E la bellissima modella, ora diventata mamma annuncia la nascita con un post su instagram in cui scrive:

“Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 all’1 del mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita.”

La scelta del nome: Sylvester Apollo Bear. Sylvester deriva da Silvestro in italiano, ma significa anche Silvester ovvero dalla selva, colui che viene dai boschi, per intendere la natura selvaggia. Apollo è il nome del dio greco venerato nell’antichità. Con questi nomi si pensa ovviamente ad un possibile legame con Sylvester Stallone e Apollo Creed personaggi del film Rocky.

Infine, Bear è uno dei cognomi del marito di Emily, per l’esattezza quello della madre di lui, una nota cineasta e fotografa: Liza Bear.

Siamo tutti curiosi di vedere come crescerà il bebè.

Sicuramente cresce un figlio in una condizione di estrema libertà priva di condizionamenti ideologici, può essere tema di dibattito per molti, ma da mamma attiva nel sociale, Emily lascerà al figlio la possibilità di decidere il suo orientamento sessuale.

Vi lasciamo qui il post pubblicato da questa bellissima mamma vip.

E voi unimamme cosa ne pensate? Eravate a conoscenza della notizia?