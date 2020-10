By

Emily Ratajkowski, la modella statunitense, è incinta, ma la sua affermazione sul sesso del bambino sta facendo parecchio discutere.

La sexy modella statunitense ha rivelato da qualche giorno di essere incinta del suo primo figlio.

La ragazza ha tenuto nascosta la gravidanza fino ad adesso, annunciando di essere già al quinto mese.

Ovviamente, l’esclusiva notizia è stata affidata a Vogue che ha realizzato un bellissimo reportage di video e foto, in cui Emily ha mostrato le sue grazie anche con il pancione.

La 29enne è esplosa qualche anno fa, grazie ad un video musicale in cui senza veli mostrava il suo fisico statuario che ha fatto il giro del web.

Da quel momento in poi il suo nome è diventato sempre più popolare e adesso ha lanciato una sua linea di intimo, di costumi da bagno e anche di vestiti.

Nel frattempo, la ragazza è anche molto impegnata nel sociale e in diverse battaglie relative alla libertà sessuale e di pensiero.

Più volte ha espresso le sue opinioni politiche contrarie a quelle di Trump e di recente, prima dell’annuncio della gravidanza, ha anche confessato di aver subito una violenza da parte di un fotografo durante un servizio.

Data la sua notorietà, la scoperta della gravidanza ha lasciato i suoi numerosi fan senza parole e più che altro senza speranze.

Ma ora a far discutere sono le sue parole relative al bambino.

Emily Ratajkowski incinta, la frase sul piccolo fa discutere

Oltre a video e foto, la modella ha rilasciato anche una lunga intervista in cui parla con emozione della gravidanza.

Emily ha dichiarato che non dirà il sesso del bambino perché sarà lui/lei a rivelarlo a loro quando avrà diciotto anni.

Un’affermazione che sta facendo discutere, almeno qui in Italia dove in molti affermano che lasciar crescere un bambino in questo modo potrebbe confonderlo ancora di più.

Secondo molti utenti, è giusto che il piccolo decida chi voglia essere una volta che sarà cresciuto, ma adesso è importante che gli venga assegnato un sesso in modo tale da non metterlo in situazioni scomode.

La modella statunitense ha spiegato il motivo della scelta, sostenendo che né lei né il marito hanno idea di chi e cosa stia crescendo nella sua pancia e che in alcun modo vogliono influenzare il bambino ad essere ciò che non si sente.

Insomma il discorso della ragazza sembra parecchio rivoluzionario e in molti non approvano le sue parole che potrebbero rappresentare fonte di maggiore confusione per il nascituro.

E voi unimamme che cosa ne pensate della scelta di Emily Ratajkowski di non rivelare il sesso del bambino?

