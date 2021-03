Festa della mamma: gli auguri dei royal baby a nonna Diana e non solo | FOTO

In occasione del Mother’s Day, la festa della mamma, i Baby Royal hanno fatto degli auguri speciali a nonna Diana. Scopriamo i dolci biglietti insieme e anche chi altro ha fatto gli auguri.

Fonte: Instagram @ kensingtonroyalNel Regno Unito, il Mother’s Day, ovvero la celebrazione della festa della mamma, è legato alla Pasqua ed è diverso rispetto al resto del mondo. Quest’anno si è celebrata il 14 Marzo.

Dopo il boom mediatico, e lo scoppio delle polemiche in seguito alla tanto attesa intervista da Oprah Winfrey, di Harry e Meghan, forse questa festa è servita per rendere noti a tutti l’importanza della famiglia.

D’altronde sappiamo tutti quanto sia importante per una famiglia Reale diffondere il concetto di unione al popolo.

LEGGI ANCHE:HARRY E MEGHAN DA OPRAH WINFREY:L’INTERVISTA E LE RIVELAZIONI SHOCK

Siete curiosi di scoprire chi e cosa è stato scritto?

Instagram è stata la piattaforma utilizzata per celebrare questa giornata, tutto è stato postato sull’account della Royal Family.

I figli del primogenito del principe Carlo, nato dall’unione con la principessa Diana, hanno realizzato dei meravigliosi auguri per l’occasione. In seguito, William e Kate hanno deciso di condividerli sui social.

Ecco che vi mostriamo qui sotto, cosa hanno realizzato il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis per la festa della mamma e per la defunta nonna, la principessa Diana.

Vi lasciamo la traduzione in Italiano:

“Anche quest’anno la festa della mamma sarà diversa. Molti di noi saranno separati dai nostri cari, ma non vedono l’ora che arrivi un momento in un futuro non troppo lontano in cui potremo abbracciare di nuovo nostra madre. Ma per coloro che stanno vivendo un lutto, oggi può essere particolarmente impegnativo. Ogni anno, per la festa della mamma, George, Charlotte e Louis fanno delle carte che ricordano la loro nonna, Diana, per William. Qualunque siano le tue circostanze, ti stiamo pensando per questa festa della mamma 💐”