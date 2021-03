Meghan Markle e il primo regalo per la figlia in arrivo

Emergono nuovi particolari su Meghan Markle che attende l’arrivo di una bambina per la prossima estate: il suo primo regalo alla figlia.

Unimamme, dopo l’intervista con Oprah Winfrey che ha fatto tremare Buckingham Palace emergono nuovi dettagli sulla vita della Duchessa del Sussex.

Mentre i reali in Inghilterra di affrettano a smentire le pesanti accuse di Harry e Meghan tutti gli occhi sono puntati, in modo particolare, su quest’ultima.

Meghan Markle: un regalo alla figlia in eredità

Dall’intervista sopra citata, come dicevamo, è emerso che i duchi del Sussex sono in attesa di una bimba che arriverà la prossima estate e Meghan ha già un regalo in serbo per lei, da molto tempo.

La rivelazione risale a una vecchia intervista del 2015 su Hello! magazine.

All’epoca Meghan era un‘attrice che recitava in Suits, una serie tv molto seguita e incentrata su un gruppo di avvocati dove lei interpretava il ruolo di Rachel Zane.

Alla giornalista raccontò di aver speso 5600 Euro per un orologio di marca Cartier su cui aveva fatto incidere una dedica molto particolare.

“Ho sempre desiderato l’orologio Cartier Tank, quando ho saputo che Suits era stato riconfermato per la terza stagione cosa che all’epoca, mi sembrava la pietra miliare della mia vita ho fatto una pazzia e l’ho comprato nella versione bicolore“ ha dichiarato la duchessa del Sussex.

LEGGI ANCHE: HARRY E MEGHAN DA OPRAH WINFREY: L’INTERVISTA E LE RIVELAZIONI SHOCK

All’interno Meghan si fece incidere questa scritta: “To M.M. From M.M“, che vuol dire: “a Meghan Markle da Meghan Markle”. Infine aveva aggiunto: “Questo è ciò che rende speciali gli oggetti preziosi: la connessione che hai con loro”.

La preziosa versione di questo orologio lo rende un cimelio di famiglia da tramandare e queste sono proprio le intenzioni di Meghan, cioè quelle di tramandare l’orologio alla figlia.

Anche la principessa Diana possedeva 2 versioni diverse dello stesso orologio. Uno con la cinghia di pelle di coccodrillo e un altro, un Tank francese giallo dorato. E’ probabile che questo orologio sia stato ereditato dal principe Harry dal momento che Meghan l’ha indossato durante un evento nel 2020.

Unimamme, cosa ne pensate della scelta di Meghan Markle? Anche voi avete un gioiello che pensate passerà a vostra figlia?