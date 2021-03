Il principe William rompe il silenzio dopo l’intervista di Harry e Meghan

Il Principe William rompe il silenzio dopo il terremoto scatenato da Meghan e Harry in seguito all’intervista da Oprah Winfrey. Scopriamo insieme cosa ha risposto il Duca di Cambridge alle accuse di razzismo e se ha parlato nuovamente con il fratello.

Sappiamo che l’intervista dei Sussex da Oprah, ha scatenato un terremoto politico e sociale sul Regno Unito, a causa di rivelazioni shock inerenti all’abbandono dei titoli e l’allontanamento dalla Royal Family.

Giovedì 11 marzo, William e Kate erano in visita in una scuola a Standford a Londra, dove la coppia si è congratulata con il personale scolastico per la riapertura post chiusura data dal Covid-19. Durante la visita un giornalista sembra aver domandato al Principe se avesse parlato con il fratello in seguito all’intervista.

Sembra che William dopo le ripetute domande, abbia risposto.

E noi vi sveliamo cosa.

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 11, 2021