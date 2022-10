Non cambiano ristorante, bar e nemmeno le pantofole: sono i segni zodiacali più abitudinari

Amano la loro routine e non fanno nulla per cambiarla: quali sono i segni zodiacali più abitudinari? Non l’avreste mai immaginato.

C’è chi ha bisogno di organizzazione ed ordine nella vita di tutti i giorni e chi, invece, è parecchio abitudinario. Chi lo è, però, in particolare modo? A svelarci ogni cosa nel dettaglio, è proprio lo Zodiaco! Secondo le Stelle, infatti, alcuni segni sono maggiormente predisposti a mantenere la propria routine mentre altri no, anzi preferiscono cambiare e provare nuove esperienze.

Con l’elenco di quei segni zodiacali abitudinari, sia chiaro, non vogliamo assolutamente dire che rispettare la propria routine sia un errore. Anzi, tutt’altro! C’è, però, da ammettere che cambiare un po’ le carte in tavola e provare quel brìo che solo la novità di qualcosa può provocare, è qualcosa di fenomenale. Ci rendiamo conto che non sia affatto una cosa da niente e che molte volte la novità può parecchio spaventare, ma tentare non nuoce. Fatte queste premesse, non ci resta che raccontarvi quali sono quei segni abitudinari.

Amano la loro routine: quali sono i segni più abitudinari

A partire dalla classica sveglia mattutina, anche quando non si deve sottostare ad un orario lavorativo, fino ad andare a mangiare nello stesso ristorante, sono davvero tantissime le ‘attività’ che le persone comuni svolgono per non rompere la propria routine quotidiana. Certo, non facciamo riferimento a quelle persone che hanno una vita abbastanza impegnativa e che in qualche ‘modo’ sono costretti a rispettare un ritmo monotono e ripetitivo, ma a coloro che l’abitudine ce l’hanno proprio nel sangue.

Il segno zodiacale, come detto in diversi nostri articoli, racconta molto di noi se stessi. C’è chi, ad esempio, è parecchio mammone o per nulla affidabile e chi ha dei ‘seri problemi’ con la simpatia, ma coloro che sono parecchio abitudinari a quali segni appartengono? Se siete curiosi di saperlo, sappiate che abbiamo ideato per voi una classifica di coloro che amano la propria routine e non ne potrebbero mai fare a meno. Eccoli:

Ad aprire questa classifica dei segni più abitudinari, c’è proprio lui: il Cancro! Fortemente indecisi e paurosi del futuro, coloro che sono nati sotto questa stella rispettano per filo e per segno la loro routine per timore di quello che la novità potrebbero comportare. Pertanto, si accontentano facilmente di quello che capita nelle loro vite e non cercano nuovi stimoli;

non è affatto da meno! Anche lui, infatti, non ama quando la sua routine gli viene interrotta da un momento all’altro; Infine, anche la Vergine è parecchio amante delle abitudini perché gli danno una sensazione di sicurezza, di tranquillità. Questo non vuol dire che siano noiosi, attenzione, ma solo che prediligono una maggiore organizzazione.

Cosa ne pensate? Non vi abbiamo citato, ma anche voi vi ritenete molto abitudinari? Fatecelo sapere!