Ti lasceranno a bocca aperta queste idee per riutilizzare le foglie secche che cadono in autunno

Sapete che è possibile riutilizzare le foglie secche che cadono in autunno? Queste idee ti lasceranno davvero a bocca aperta.

Nel corso degli anni, abbiamo imparato che nulla si spreca e nulla si getta nei rifiuti. Ne abbiamo avuto la prova quando vi abbiamo raccontato cosa è possibile fare con un profumo troppo vecchio, ma ne abbiamo la conferma scoprendo com’è possibile riutilizzare le foglie secche che cadono in autunno.

L’autunno è la stagione che anticipa l’inverno, che ci fa chiaramente comprendere che l’estate è giunta ormai al termine e che – con le prime rigide temperature – ci inizia a deliziare il palato con una tazza di golosissima cioccolata calda. Tante sono le caratteristiche che la contraddistinguono da tutte le altre stagioni, ma quella che la rende ai nostri occhi unica e speciale, è proprio la caduta delle foglie dagli alberi. A proposito di queste, sapete che ci sono diverse idee che ci permettono di riutilizzarle? In tanti credono che – una volta cadute – non si possa fare più nulla con loro. Invece, non è affatto così! Scopriamo insieme qualche idee: ne resterete davvero stupiti.

Come riutilizzare le foglie che cadono d’autunno: non ci avresti mai pensato

In tanti ammirano la loro bellezza quando cadono sul terreno, ma in pochissimi immaginano che con quelle foglie sparse sull’erba si possono fare davvero tante cose. Avreste mai pensato, infatti, che si potessero riutilizzare? Forse non tutti lo sanno, ma sono davvero diverse le idee che ci permettono di capire com’è possibile riutilizzare quelle foglie d’autunno che cadono dagli alberi. Pronti a saperlo anche voi? Prendete carta e penna:

Avete degli ospiti a casa e volete utilizzare uno stravagante centrotavola? Questo è l’articolo che fa al caso vostro! Prendete un barattolo di vetro e riempitelo di foglie, vedrete che in quattro e quattr’otto creerete qualcosa di molto originale ed unico; Non solo centrotavola e portacandele, ma anche decorazioni da muro e cestini portaoggetti. Per fare quest’ultimo esperimento, non dovete fare altro che prendere un palloncino e gonfiarlo per bene. Create nel frattempo un miscuglio di acqua e colla ed iniziare a passare lo stesso sul palloncino, incollandoci sopra le foglie. Lasciate asciugare per più di 24 ore e quando saranno passate, scoppiate il palloncino. Il vostro cestino portaoggetti sarà qualcosa di inimitabile.

Utilizzatele nel vostro giardino: risultato pazzesco!

Se fino a questo momento vi abbiamo spiegato cosa si può fare con le ‘vecchie’ foglie per abbellire casa, adesso vogliamo proporvi un’altra idea davvero geniale. Sapevate, infatti, che le foglie cadute potessero essere utili anche per la cura del giardino? Non solo queste possono essere utilizzate come fertilizzante, ma anche come ‘protezione’ per le piante. D’altra parte, anche loro – così come gli esseri umani – risentono del freddo. Ed è per questo che le foglie le proteggono dalle temperature rigide e dalle intemperie.

La natura è qualcosa di davvero spettacolare, non trovate?