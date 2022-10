E’ più forte di loro: questi segni zodiacali amano spendere soldi anche per sciocchezze

Ci sono quei segni zodiacali che amano spendere soldi anche per le sciocchezze, è più forte di loro: sapete quali sono?

Chi è che non va pazzo per un sano e buono shopping? Che sia il genere maschile o quello femminile, tutti amano spendere dei soldi per se stessi, comprando vestiti, accessori, mezzi di trasporto, gioielli e chi più ne ha più ne metta. C’è, però, chi quest’indole di spendaccione ce l’ha più degli altri perché fortemente influenzato dal proprio segno zodiacale. Sapete quali sono?

Coi tempi che corrono, col rincaro del bollette – sul quale vi abbiamo dato una splendida notizia – e l’aumento dei prezzi in generale, prima di spendere dei soldi, bisogna guardarsene davvero bene! Le spese che si facevano una volta, purtroppo, non si possono assolutamente fare più e gli sfizi che ci toglievamo qualche anno fa, adesso non possiamo toglierceli più. Non tutti, però, la pensano come noi! C’è chi, infatti, crede che la vita sia solo una e che bisogna godersela fino alla fine, non rinunciando a nulla. E chi, invece, non riesce affatto a diminuire le spese, spendendo i propri soldi anche in sciocchezze. È più forte di loro, non c’è niente da fare! Chi sono, però, queste persone? Come dicevamo, sembrerebbe che dietro a questa ‘cattiva’ abitudine ci sia il proprio segno zodiacale. Scopriamone qualche cosa in più.

Quali sono i segni che amano spendere i soldi anche per sciocchezze

Non solo segni zodiacali mammoni e quelli tristi, ma anche quelli spendaccioni! Si, avete letto proprio bene: esiste quella categoria di persone che ha l’abitudine di spendere i proprio soldi proprio perché la propria ‘stella’ glielo consente di fare. Avete mai sentito dire ‘ce l’hai nel sangue’? Ecco, molto probabilmente è proprio questo che si intende con questa espressione. Che sia una spesa grossa o anche una piccola sciocchezza, coloro che sono nati non resistono alle ‘tentazioni’ e spendono il loro gruzzoletto. Siete curiosi, però, di sapere chi è che ha questa abitudine? Ve lo diremo immediatamente, ma fate attenzione perché alcuni sono davvero inimmaginabili.

Tra i segni più spendaccioni, che amano ‘investire’ i propri soldi in progetti più o meno importanti ci sono:

L’apripista di questa lista è proprio lui l’Ariete! Se conoscete una persona con questo segno, non desistete a togliergli tutti i soldi da mano. C’è la seria possibilità, infatti, che questa può spenderli in un batter d’occhio; Anche la Bilancia non è affatto da meno tanto da contendersi il podio con l’Ariete! Abituato ad acquistare tutto quelli che gli capita davanti, gli amici nati sotto questa stella non si preoccupano affatto di arrivare a fine mese; Cancro e Toro, infine, si giocano l’ultimo posto. Entrambi, seppure in percentuale inferiore ai precedenti, amano spendere i propri soldi, incrementando il loro ego.

Questi appena elencati sono quei segni che amano spendere dei soldi, ma questo non significa che gli altri non citati sono da meno. L’unica differenza, se proprio vogliamo dirla tutta, è che questi quattro non si preoccupano delle ‘conseguenze’.

Cari amici dell’Ariete, della Bilancia, del Toro e del Cancro, immaginavate foste tra i più spendaccioni?