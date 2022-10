Ti chiamano dall’altra stanza per chiederti di portargli qualcosa: sono i segni zodiacali più pigri

Sono proprio questi quei segni zodiacali più pigri che sono disposti a chiamarti dall’altra stanza pur di chiederti di portargli qualcosa.

C’è chi preferisce trascorrere una giornata fuori casa, chi non è mai stanco e dopo una giornata di lavoro è disposto a fare baldoria e chi, invece, a tutta questa dinamicità e voglia di fare, risponde con una ‘spietata’ pigrizia. Vi è mai capitato di avere a che fare con questo tipo di persone? Sicuramente, non è assolutamente facile riuscire a mantenere dei rapporti con questa ‘categoria’ di persone. Anche perché – così come quelle più ruffiani – pure loro sono disposti a tutto pur di non mettere il piede fuori dal letto o a rompere con la loro routine.

Essere pigri, sia chiaro, non significa affatto essere abitudinari. L’aspetto caratteriale che contraddistingue questi segni zodiacali da tutti gli altri, è uno solo: hanno le loro abitudini e non vogliono assolutamente che qualcuno gliela stravolga. Coloro che, invece, rientrano tra i segni pigri, invece, sono quelli che hanno un vero e proprio rifiuto nei confronti di qualsiasi tipo di attività e delegano gli altri di farlo al posto loro. Siete curiosi, però, di scoprire chi sono queste persone? O, per meglio dire, quali sono quei segni zodiacali super pigri?

Sono questi i segni zodiacali pigri: farebbero di tutto pur di stare fermi

“Già che ci sei, mi porti un po’ d’acqua?’, ‘Mamma, puoi spegnermi la luce?’: quante volte vi è capitato di sentirvi queste domande o tante altre ancora? Sono proprio queste, infatti, le richieste più comune che i pigri fanno pur di non abbandonare il divano. Vi siete mai chiesti, però, se questo aspetto caratteriale di una persona possa essere influenzato dal segno zodiacale a cui si appartiene? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! La domanda che adesso ci facciamo, però, è solo uno: quali sono quei segni zodiacali più pigri? Ce ne sono diversi, ma scopriamo giusto alcuni:

Al primo posto dei segni più pigri, c’è il Cancro! Molto insicuro di se stesso e del futuro, chi è nato sotto questo stella si può dire sia pigro nei confronti della vita. Questo, sia chiaro, non significa che non si dia da fare, ma solo che accetta ‘passivamente’ ciò che gli si presenta avanti; Dopo il Cancro, sicuramente ci sono loro: i Pesci! Non chiedete a coloro che sono nati tra Febbraio e Marzo di uscire, di andare a ballare o fare attività: la loro risposta sarà sempre no! Ad una vita mondana, infatti, preferiscono una vita decisamente più tranquilla e ‘casalinga’; Dello stesso parere dei Pesci, vi è anche il Toro. Anche chi appartiene a questo segno zodiacale, infatti, ama un’atmosfera riservata; Infine, vi è lo Scorpione. Si tratta sicuramente di un segno che non perde occasione di mostrare la sua astuzia, soprattutto nel mondo del lavoro, ma guai se lo inviti a fare nuove amicizie: te lo fai nemico!

Avreste mai immaginato che fossero proprio questi i segni più pigri?