Niente uova né burro né latte: questa torta è perfetta anche se sei a dieta ed è buonissima

Sei a dieta ma non vuoi rinunciare ad una torta gustosa? Allora questa semplice ricetta è proprio ciò che ti serve!

Mangiare è sicuramente una delle cose più piacevoli nella vita, ma ahinoi, la buona tavola spesso è nemica della bilancia. Perciò, ogni tanto, quando ci accorgiamo di esserci lasciati andare troppo alla golosità, è necessario ridimensionare un po’ le calorie per tornare in forma. Esagerare non è mai positivo e, prima ancora del lato estetico, potrebbe rimetterci la salute.

Tuttavia, anche se si è a dieta, ciò non vuol dire dover rinunciare a mangiare piatti saporiti. Ci sono tantissimi cibi e ricette che soddisfano il palato pur garantendo un apporto calorico limitato. In questo ci vengono in aiuto ad esempio le verdure e gli ortaggi. A proposito, avete visto quante ricette light si possono preparare con le biete da costa?

Molti credono che tra i piatti a basso contenuto calorico non siano contemplati anche i dolci, ma non è così: anche una torta, se preparata con determinati ingredienti, può essere perfettamente adatta in regime alimentare sano e mirato ad evitare grassi e zuccheri in eccesso. Un esempio lampante è sicuramente la famosa torta all’acqua che, con pochi e semplici ingredienti, garantisce una leggerezza ed un gusto davvero imperdibili.

Latte, uova e burro sono decisamente gli ingredienti più diffusi quando si tratta di dolci, ma la bontà della torta all’acqua dimostra che anche un dolce che non ne contiene può essere ugualmente buonissimo. Realizzarla è molto semplice e richiede pochissimo tempo.

La ricetta della torta all’acqua: leggera e facile, puoi mangiarla anche se sei a dieta

Data l’assenza di grassi animali e vegetali, la torta all’acqua è un dolce che si inserisce benissimo in un regime alimentare vegano. Ottima idea per la colazione al mattino o per la merenda pomeridiana, si prepara in pochi passaggi. Tutto ciò che ti serve è:

150 gr di farina 1

1 bustina di lievito per dolci

100 gr di fecola di patate

50 gr di amido di mais

330 gr di acqua tiepida

200 gr di zucchero di canna

anice stellato q.b.

olio e farina q.b. per lo stampo

stampo per torte da 22

Fai bollire l’acqua in un pentolino insieme all’anice, poi spegni la fiamma e lascia che si intiepidisca. Togli l’anice dall’acqua e versala in una ciotola dove hai versato lo zucchero. Usa la frusta per mescolare e quando lo zucchero si sarà sciolto, metti poco alla volta la farina, la fecola, l’amido e il lievito stando facendo attenzione a setacciarli.

Dopodiché ungi con un po’ di olio lo stampo e infarinalo, versaci l’impasto e metti in forno a 180°. Fai cuocere per circa quarantacinque/cinquanta minuti. Dopo averla sfornata, fai raffreddare la torta e, se preferisci, spargi sopra dello zucchero a velo.

E’ possibile sostituire l’anice stellato con semi di vaniglia o con la scorza di agrumi.

La torta all’acqua è pronta da servire e puoi conservarla chiudendola in un contenitore per tre giorni.

Visto quanto è facile?