Odore di cipolle sulle mani dopo averle toccate? Se usi questo non avrai più nessun problema

Odore di cipolle sulle mani dopo averle toccate? Se usi questo non avrai più questo tipo di problema.

I brutti odori rappresentano uno dei problemi di cui ci occupiamo spesso in casa. Molte volte si sentono quelle sensazioni sgradevoli e si cerca di trovare un modo per far sì che passino. Per esempio, se usate l’aspirapolvere sui pavimenti ci sono vari passaggi da seguire per sentire nell’aria un buon profumo. Se avete quella con il sacchetto potete inserire all’interno un cucchiaino di cannella in polvere e appena la azionerete noterete subito il risultato.

In casa si diffonderà un odore inconfondibile. Potete anche usare degli oli essenziali agli agrumi. In questo caso dovete intingere un foglio di carta e inserirlo all’interno del sacchetto. Se invece avete quella con il serbatoio dell’acqua, allora potete inserire all’interno un profumo o gli oli essenziali. Il brutto odore caratterizza anche altri spazi, come il bagno.

Volete una soluzione facile e veloce? Versate un bicchiere di collutorio nel wc e lasciate agire per circa mezz’ora. Dopo il tempo necessario vedrete subito il risultato. Ma non solo l’aria in casa la puzza può anche dipendere da altri motivi. Per esempio, quando cuciniamo. Spesso per preparare le pietanze abbiamo l’abitudine di toccare e tagliare la cipolla. Dopo averla toccata l’odore resta lì, sulla pelle ed è difficile che vada subito via. Per eliminarlo del tutto c’è un metodo che pochi conoscono.

Quando cuciniamo, che sia un primo piatto o un secondo, utilizziamo spesso l’aglio o la cipolla. Dopo averli toccati e tagliati resta sempre quell’odore sulle mani che non va via così facilmente e in poco tempo. Stiamo per ore a sentire sotto il naso quella sensazione aspettando che passi e lavando continuamente le mani.

Anche per questo ‘problema’ c’è la soluzione. Ci sono vari metodi per far sì che l’odore di cipolla vada via, sapete quali sono? Potete usare il prezzemolo tritato e passarlo tra le mani strofinando bene; tra gli altri ingredienti presenti in cucina è possibile utilizzare anche l’aceto bianco con il limone. Prima prendete l’aceto e dopo averlo passato sulla pelle tagliate il limone in due parti e lo usate tra le dita. In seguito ovviamente sciacquate le mani.

Potete anche realizzare una cremina con il bicarbonato, usando l’acqua. Mettete in atto lo stesso meccanismo che avete fatto con il prezzemolo e con l’aceto e il limone. Tra gli altri metodi, citiamo infine l’uso del dentifricio. Basterà semplicemente distribuirlo nelle mani e farlo agire per pochi minuti e subito dopo vedrete che l’odore sarà andato via. In alternativa potete anche usare il sapone di Marsiglia mescolato con un cucchiaino di caffè. Sono tutti metodi efficaci che vi garantiranno l’eliminazione dell’odore della cipolla tra le mani o dell’aglio.