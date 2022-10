Se lo aggiungi nella tua lavatrice sentirai da subito un profumo indimenticabile: provaci e sarai più che soddisfatto.

In casa abbiamo tanti elettrodomestici. Spesso hanno bisogno di una manutenzione perchè dopo averli usati per anni può succedere che non funzionino più come prima. Molte volte siamo costretti anche a cambiarli. Ogni utensile ha un suo ciclo di vita anche se capita che si rompa prima del previsto. Ci sono alcuni che dopo averli usati tante volte o comunque tenendoli da tempo emanino degli odori sgradevoli.

Per esempio il frigo. Quante volte ci dedichiamo alla sua pulizia ma nonostante il lavaggio frequente e attento continui ad emanare brutti odori? Abbiamo per voi la soluzione. Infatti potete prendere un tappo di sughero e dividerlo in due parti. Su queste due parti aggiungete qualche goccia di olio essenziale agli agrumi. In seguito prendetele poggiandole in un piatto che metterete in frigo.

Dopo qualche giorno sentirete i primi risultati. Il tappo assorbirà i cattivi odori e le gocce di olio rilasceranno un buon profumo. Sappiamo che non solo il frigorifero può emanare queste sensazioni ma anche la lavatrice. Anche in questo caso abbiamo quello che fa al caso vostro.

Se lo aggiungi nella tua lavatrice sentirai da subito un buon profumo e non solo: risolverai il tuo problema

Tra i tanti problemi che possiamo riscontrare in casa c’è quello degli odori. Vi abbiamo svelato come fare per far sì che il vostro frigorifero emani un buon profumo, adesso vi lasciamo un altro importante consiglio e riguarda la lavatrice. Molte volte capita che, avendola da tanti anni, emani una puzza sgradevole. Quando passiamo davanti la sentiamo chiaramente.

Inoltre dopo tanto tempo si formano anche delle incrostazioni e il calcare. Questo può anche portare ad un lavaggio dei nostri vestiti riuscito male. Cosa dovete fare per una pulizia efficace? E’ molto semplice. Per avere come risultato un buon odore e l’eliminazione del calcare potete fare ogni tanto dei lavaggi a vuoto aggiungendo l’acido citrico. Dovete sciogliere circa 200gr di composto in una bottiglia da 1 l di acqua, agitando bene il contenuto.

Dovete versarlo nella vaschetta della lavatrice dove solitamente aggiungete il detersivo e avviare il ciclo di lavaggio a 90 gradi. Se la lavatrice è abbastanza vecchia e il calcare è persistente potete ripetere l’operazione per due volte, una di seguito all’altra, in modo da avere un effetto migliore. Questo procedimento potete ripeterlo una volta ogni due mesi, o poco prima, se il vostro elettrodomestico lo necessita. Vedrete che avrete il risultato che sperate: la vostra lavatrice non avrà più calcare e le incrostazioni andranno via. Non solo, ma i cattivi odori spariranno e sentirete un bel profumo, cosa che gioverà anche ai vestiti che lavate e a tutto quello che rimponete in essa.