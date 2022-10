Forse non ci hai mai pensato ma se lo metti nel tuo lavandino risolverai un problema che da tempo cerchi di eliminare.

La pulizia è una delle cose fondamentali che mettiamo in atto in casa e non solo. Bisogna sempre fare attenzione a mantenere gli ambienti in cui viviamo igienizzati. Quasi sempre utilizziamo i prodotti che compriamo al supermercato per pulire gli spazi, come il pavimento, i vari elettrodomestici, i vetri, le finestre e così via. In sostituzione a questi detersivi ci sono i metodi naturali o anche i metodi della nonna.

Tutti ne conosciamo almeno uno e sappiamo come fare. Per esempio per gli odori che il wc emana abbiamo la soluzione. Potete versare un bicchiere di collutorio e aspettare circa mezz’ora. Vedrete che sentirete da subito un profumo indimenticabile. Anche dalla lavatrice spesso sentiamo degli odori sgradevoli. Questo è dovuto al fatto che possiamo averla da tanti anni e si sia formato il calcare o anche le incrostazioni. Anche in questo caso possiamo usare ai normali detersivi un altro prodotto, l’acido citrico.

In questo caso bisogna versarlo in una bottiglia con dell’acqua, agitare e successivamente aggiungerlo nella vaschetta della lavatrice. Fate partire il ciclo del lavaggio a vuoto e vedrete che non sentirete più la puzza. Ovviamente dovete ripetere l’operazione, che potete mettere in atto una volta ogni due mesi. Un altro grande problema che abbiamo quasi tutti in casa riguarda il lavandino. Forse non ci hai mai pensato ma se aggiungi questo potrai risolverlo.

Lo stanno facendo tutti, se lo aggiungi nel lavandino risolverai un grosso problema

Ci sono vari metodi naturali che possiamo mettere in pratica in casa in sostituzione ai detersivi. Sono utili e molto efficaci e permettono di risolvere tantissimi problemi che pensavamo non potessero trovare soluzione. Tutti sicuramente hanno un problema con il lavandino, dove spesso i residui di cibo si fermano nella tubatura otturandola e non permettono che l’acqua scendi.

Proprio per questo abbiamo una soluzione. Ma che cosa dovete fare? E’ semplice, prendete una tazza di sale, un quarto di tazza di bicarbonato di sodio e mezza di aceto e versate tutto nello scarico. Vedrete che si comincerà a formare una schiuma. Lasciate agire il composto per circa 20 minuti e subito dopo aprite la fontana dell’acqua tiepida e risciacquate.

Così avrete risolto un grosso problema in casa. Il sale può essere utilizzato anche contro alcune macchie, come quelle dell’uovo. Capita a tutti che ne cada uno a terra e che resti la macchia sulla superfice. In questo caso mettete il sale sopra e lasciate agire per qualche secondo e poi spazzate via tutto. Questo ingrediente non solo assorbirà la puzza dell’uovo che è molto forte ma funzionerà anche come assorbente dello sporco che andrà così via.