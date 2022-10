Ti insegno la ricetta di uno snack golosissimo con un solo ingrediente: si prepara in pochi minuti, vedrai che bontà

Ti insegno la ricetta per uno snack golosissimo con un solo ingrediente: si prepara in pochissimi minuti, ma il gusto è sensazionale.

Fino a questo momento, abbiamo sempre parlato di primi piatti – e quello di cui vi abbiamo recentemente spiegato la ricetta è davvero sensazionale – di ‘trucchi’ per far venire il ciambellone alto e soffice e di come cuocere lo spezzatino in modo ‘alternativo’, ma se vi dicessimo che abbiamo appena scoperto la ricetta di uno snack golosissimo? Pensate, si prepara in pochissimi minuti ed ha solo ingrediente. Qualcosa davvero di pazzesco, ve lo assicuriamo!

Se si è a dieta oppure no, si sa benissimo che mangiare durante è qualcosa di indispensabile! Oltre ai soliti tre pasti ‘comandati’ – quindi colazione, pranzo e cena – si ha la possibilità di riempirsi lo stomaco con dei ‘classici’ spuntini. Che sia uno yogurt magro, un frutto, una barretta e molto altro ancora, sono davvero tantissimi gli snack di cui si può usufruire durante il giorno. Anche questo che vi sveleremo tra poco rientra tra questi, ma vi assicuriamo che il suo gusto vi farà perdere la testa. È velocissimo da preparare, ma soprattutto buonissimo. Pronti a saperne di più?

Prepara questo snack golosissimo in pochissimi minuti: ti occorrerà un solo ingrediente

Se anche tu sei a dieta e vuoi la ricetta di uno snack golosissimo veloce e facile da preparare, ci pensiamo noi a darti la ricetta! Dici ‘addio’ allo yogurt greco, magro, frutta e tutto quello che è ‘consentito’ per uno spuntino, ma dai il ‘benvenuto’ a qualcosa di alternativo che renderà questo pasto davvero unico e speciale. Preparalo anche tu a casa e, ti assicuriamo, che non ne potrai fare proprio più a meno.

Preparare questo snack, come detto fino a poco fa, è un gioco da ragazzi! Non solo, infatti, ti servirà un solo ingrediente, ma ti occorreranno pochissimi minuti del tuo tempo. Siete curiosi di sapere la ricetta e il suo procedimento? Benissimo: iniziate col prendere un barattolo di ceci già cotti! Sono proprio loro, l’ingrediente principale per questo tuo spuntino che farà dimenticare per un attimo di essere a dieta.

Prendi i tuoi ceci e versali in un recipiente;

Aggiungi un filo d’olio sui tuoi ceci e girali perfettamente in modo che ognuno di loro si bagni completamente con esso;

Aggiungi un cucchiaio di fecola e continua a mescolare;

Dopo aver amalgamato il tutto, versate i vostri ceci su una teglia da forno, che avete precedentemente riscaldato a 200 gradi, e fateli cuocere per circa 30 minuti a modalità grill;

Sfornateli e gustatevi il vostro snack formidabile.

Rapido, veloce e gustosissimo: insomma, lo snack davvero perfetto da preparare per chiunque volesse mangiare qualcosa di indimenticabile!