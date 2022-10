Niente acetone: avrai sicuramente questi in casa per togliere lo smalto

Niente acetone per togliere lo smalto: avrai sicuramente questi in casa per rimuoverlo dalle unghie in modo veloce.

Molte volte ai normali prodotti che utilizziamo, in loro mancanza, usiamo qualche metodo naturale. Per lavare le superfici della casa possiamo usare alternative ai detersivi che solitamente compriamo al supermercato. Per esempio, se in casa gli odori resistono e non vanno via, se passiamo l’aspirapolvere, possiamo aggiungere un ingrediente all’interno del sacchetto o del serbatoio che contiene l’acqua.

Un metodo da seguire è quello di aggiungere un cucchiaino di cannella dentro al sacchetto e vedrete che mentre la utilizzate, il filtro emanerà la sua fragranza. Se non avete quella in polvere potete usare quella a stecca. Se invece avete degli oli essenziali agli agrumi potete intingere un foglietto di carta e inserirlo. Anche in questo caso, quando userete l’aspirapolvere, ci sarà un bel profumo in casa.

Per chi invece ha quella con il serbatoio dell’acqua, può muoversi in egual modo. Nel contenitore potete aggiungere del profumo o gli oli essenziali che vi abbiamo detto prima. Questo è uno dei tanti metodi naturali che potete usare in alternativa ai detersivi. Non solo per la casa, ma anche per il proprio corpo possono essere utilizzati dei prodotti in natura, in sostituzione a creme. In questo articolo vogliamo darvi alcuni consigli su come rimuovere lo smalto se quando vogliamo toglierlo non abbiamo l’acetone.

Niente acetone: avrai sicuramente questi prodotti in casa per togliere lo smalto

Dedichiamo molta cura alle nostre unghie, spesso ci rechiamo da professionisti per il loro benessere e per dargli una forma e un colore diverso. La manicure può essere di tanti tipi diversi, basta semplicemente tanta bravura e molta creatività per dare vita a mani spettacolari. Spesso ce ne occupiamo da soli. E’ capitato a tutti di fare le unghie senza l’aiuto di un esperto.

Uno dei prodotti che ci serve sempre è l’acetone. Non sempre però ce l’abbiamo in casa, e in quel caso risulta difficile rimuoverlo. C’è però una soluzione. Se non avete il solvente per le unghie potete mettere in pratica dei metodi naturale per togliere il colore. Ci sono vari modi per farlo.

Potete togliere lo smalto con l’olio di oliva. Il meccanismo da seguire è quello di aggiungerlo ad un batuffolo di cotone e sfregarlo sull’unghia, in modo da cancellare il colore. E’ possibile toglierlo anche grazie all’uso di aceto e limone, miscelandoli insieme e applicandoli su disco di cotone. Come ultima alternativa vi consigliamo la miscela di bicarbonato di sodio e dentifricio. Questo composto va messo direttamente sulle unghie e va lasciato agire per circa 10 minuti. In seguito potete rimuoverlo insieme allo smalto che verrà via.