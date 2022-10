Questa ricetta con le zucchine piacerà proprio a tutti: non le avete mai provate così croccanti

Questa ricetta con le zucchine facile e veloce da preparare piacerà proprio a tutti: così croccanti non le avete mai provate!

Ci sono tanti piatti che possono essere preparati dato che abbiamo a disposizione molti ingredienti. Se avete la passione per la cucina e avete anche una certa creatività non avrete nessun problema a preparare dei piatti sfiziosi e nuovi. Se invece non avete questa passione potete provare e divertirvi ai fornelli, anche in compagnia di un amico, un familiare, il partner.

Possiamo mettere in pratica tantissime ricette, dai primi piatti ai secondi fino al dolce. Spesso però capita che quello che avevamo pensato di fare inizialmente porta ad un risultato sgradevole. Il sapore non è quello che speravamo e dobbiamo rifare di nuovo tutto o scegliere una ricetta più semplice. Succede con la pasta ma anche con i secondi e succede ancora di più con i dolci. Per molti infatti i dolci sono molto difficili da fare. Spesso non crescono, la crema non viene bene, tende ad essere grumosa o dura.

In questi caso, possiamo anche scegliere di fare un dolce semplice, come il tiramisù. Questo può essere preparato in diversi modi, basta cambiare un ingrediente con un altro e il gioco è fatto. Adesso però vogliamo lasciarvi una ricetta da preparare con le zucchine, è facile e veloce e il risultato sarà molto croccante.

Questa ricetta con le zucchine conquisterà veramente tutti: croccanti come queste non le avete mai provate

Le zucchine possono essere preparate in vari modi. Potete aggiungerle alla pasta e fare un primo piatto buonissimo e che preparerete in poco tempo. Potete bollirle per fare un secondo leggero o anche cuocerle alla griglia. C’è anche un altro modo per cuocerle. Per la ricetta che stiamo per darvi dovete usare proprio le zucchine. Il risultato sarà croccante come non ami.

Gli ingredienti sono:

300 gr di zucchine

100 gr di prosciutto

150 gr di formaggio

4 uova

sale, pepe farina 00, pangrattato e olio per friggere.

Preparazione: prima cosa dovete tagliare le zucchine tonde a fette di circa mezzo centimetro. Non fatele troppo doppie e non troppo sottili. Poi prendete il prosciutto e il formaggio e li dovete aggiungere in mezzo a due fette. Dopo aver sbattuto le uova e averle condite con sale e il pepe, dovete prendere quella sorta di toast che avete fatto, passarli nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato. Ripetete la stessa operazione ma solo nelle uova e nel pangrattato.

L’ultima fase prevede che poniate i medaglioni che avete fatto nell’olio bollente. Fateli cuocere fino a quando non saranno dorati. Vedrete che avrete delle zucchine croccanti e con il formaggio che si scioglierà in bocca. Questo è un piatto che potete preparare i pochi minuti.