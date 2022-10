La pasta con le cime di rapa sarà ancora più deliziosa con questo ‘tocco’ in più: provala così e vedrai

Cosa aggiungere al tipico piatto di pasta con le cime di rapa per renderlo ancora più appetitoso: l’ingrediente ‘segreto’ che non ti aspetti!

L’autunno è una stagione ricca di manicaretti a tavola: tante le ricette o le varianti che di adattano perfettamente all’aria un po’ più pungente delle temperature che iniziano a scendere dopo l’estate. Abbiamo visto, ad esempio, la rivisitazione della pasta al forno: con zucca e noci, diventa un primo piatto ideale in queste settimane che si avvicinano ad Halloween dove ci si può sbizzarrire non solo con dolcetti a tema, ma anche con ricette salate.

Tra i primi piatti più indicati per l’autunno, c’è sicuramente la pasta con le cime di rapa: nutriente, saporita e fatta di ingredienti amatissimi quasi da tutti. Ortaggio tipico del centro-sud Italia, ricco di sali minerali, vitamine e antiossidanti, soprattutto in Puglia la cima di rapa è un vero cult della gastronomia regionale. L’accostamento più noto è sicuramente quello con le orecchiette, o con gli strascinati, dalla forma più aperta e allungata, ma si sposano perfettamente anche con altri formati di pasta.

Usando il grana vegetale, questo primo piatto diventa indicato anche in una dieta vegana. Per chi non avesse mai provato a prepararla, facciamo un ripasso generale degli ingredienti (in dosi per 4 persone) e della procedura da seguire. Stavolta, però, aggiungeremo un dettaglio che la renderà ancora più appetitosa.

320 gr di pasta

700 gr di cime di rapa

1 cipolla rossa

30 gr di basilico

60 gr di grana vegetale

sale q.b.

acqua q.b.

olio evo q.b.

Aggiungi questo alla pasta con cime di rape: sentirai che differenza

Iniziamo a lavare le cipe di rapa e il basilico; sbucciamo la cipolla, tagliamola a striscioline sottili e facciamola soffriggere leggermente in una padella con l’olio. Aggiungiamo poi le verdure e il basilico e lasciamo soffriggere ancora coprendo con un po’ d’acqua. Aggiustiamo di sale e mescoliamo fino a quando l’acqua non sarà completamente evaporata.

A questo punto, entra in gioco l’ingrediente in più che darà un ulteriore tocco di sapore a tutto il resto. Tale ingrediente è davvero uno dei simboli dell’autunno ovvero le noci. In questa ricetta per 4 persone, ne useremo 60 gr. già sgusciate. Mettiamo le verdure cotte con le noci e il grana in robot e tritiamo fino ad ottenere una crema. Dopodiché mettiamo questa crema nella pentola dove abbiamo cotto le cime di rapa e facciamo cuocere ancora per alcuni minuti. Intanto, cuociamo la pasta in acqua bollente che provvediamo a salare e quando sarà cotta e scolata, la versiamo nella padella facendola mantecare insieme al condimento.

Con l’aggiunta delle noci, la vostra pasta con le cime di rapa non sarà mai stata così buona!