Sapete quanto costa la lavatrice in bolletta? La cifra che nessuno avrebbe mai immaginato

Vi siete mai chiesti quanto costa la lavatrice in bolletta? La cifra che nessuno avrebbe mai immaginato: è davvero clamoroso.

Sono diversi gli elettrodomestici indispensabili nelle case di tutti noi, ma la lavatrice sicuramente occupa il primo posto. D’altra parte, come si farebbe con tutti quei panni da lavare se non ci fosse il suo supporto? Tra cicli brevi, freddi e bollenti, rappresenta un ottimo compagno per chi è abituato a lavare ogni cosa che indossa ancora prima che si sporchi. Vi siete mai chiesti, però, quanto costa in bolletta la sua funzione?

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di quanto costa il frigorifero accesso e quando è possibile accendere l’asciugatrice per risparmiare in bolletta, ma se vi chiedessimo se sapete quanto costa la lavatrice, ce lo sapreste dire? Coi tempi che corrono e coi rincari a cui, molto probabilmente, assisteremo nei prossimi giorni, è indispensabile sapere a quanto ammonta il costo di un determinato elettrodomestico. Cosa sappiamo, quindi, in merito? Da quanto si apprende da un’analisi fatta da Il Messaggero insieme a Facile.it, sembrerebbe che la cifra del costo sia davvero incredibile. Nessuno l’avrebbe mai immaginata, ne siamo certi.

Quanto costa in bolletta la lavatrice? Spunta una cifra assurda

Stando a quanto si apprende dalla stima fatta da Il Messaggero in collaborazione con Facile.it, sembrerebbe che il costo della lavatrice non abbia nulla a che fare con quello della televisione, del modem Wifi e del phon. Per quanto anche questi strumenti elettrici consumino energia ed abbiano un proprio prezzo in bolletta, questo non nulla a che vedere con quello della lavatrice, che è nettamente superiore. Pensate, sembrerebbe che sia proprio questo elettrodomestico ad essere al primo posto tra quelli più cari. L’avreste mai immaginato? Noi assolutamente no!

Quanto costa la lavatrice in bolletta: è questa, senza alcun dubbio, la domanda che un po’ tutti vi sarete posti dati gli ultimi aumenti e a cui, purtroppo, non siete mai riuscite a trovare una risposta. Adesso, se proprio volete, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe il costo di una lavatrice di una sola ora sia tra i 53 e gli 88 centesimi. Un costo, da come si può chiaramente comprendere, non affatto da poco. E che, moltiplicato per i giorni e per le ore, comporta un conto piuttosto sostanzioso in bolletta.

C’è un orario preciso per accenderla e risparmiare?

Appurato che il costo di una lavatrice di un’ora non supera l’euro, siete curiosi di sapere com’è possibile risparmiare in bolletta? Così come per l’asciugatrice, anche questo elettrodomestico può essere utilizzato di sera, nei giorni festivi e nel weekend con un costo minore, ridimensionando il costo mensile.

L’avreste mai immaginato questo costo?