Solo 3 ingredienti e farai un figurone: questi golosi biscottini li preparerai in 10 minuti

Questi simpatici biscottini sono comodissimi da realizzare: basteranno 3 semplici ingredienti e lascerai tutti a bocca aperta.

Siamo entrati nel pieno dell’autunno ormai e, come ogni anno in questa stagione, il consumo di cioccolato torna ad essere più frequente. La parola ‘cioccolato’ richiama quasi sempre alla mente la crema più golosa di tutti i tempi ossia la celeberrima Nutella. Diciamoci la verità: chi può resisterle? Nessuno, perciò quando si tratta di dolci il successo è garantito!

E, badate bene, non serve mica essere pasticcieri provetti per realizzare dolci da leccarsi i baffi: spesso sono sproprio le ricette più veloci e facili da realizzare, che conquistano veramente tutti. Oggi come oggi, poi, è davvero complicato trovare il tempo per fare tutto e spesso siamo portati a rinunciare ad alcuni piatti golosi che invece sono più facili di quanto non si creda.

I Nutellotti, ad esempio, sono dei buonissimi biscottini che richiedono pochissimo tempo e, come si intuisce già dal nome, sono delle vere delizie. Inoltre, dato assolutamente non sottovalutare, la loro preparazione comprende appena 3 ingredienti, tutti a portata di mano: farina, uova e crema di nocciole. Insomma, un gioco da ragazzi anche per chi è alle prime armi con l’arte della pasticceria casalinga.

Nutellotti, la ricetta dei biscottini facili e veloci: uno tira l’altro!

Se di recente vi abbiamo parlato della sfiziosissima mug cake al cioccolato, ottima come dessert dopo cena o anche come coccola da concedersi in qualsiasi momento della giornata, siamo certi che anche i Nutellotti vi conquisteranno.

Economici e ideali per le feste di compleanno, una semplice merenda o anche a colazione, questi fantastici mini biscotti possono essere fatti anche col pistacchio o il cioccolato bianco. Qui vi illustriamo i passaggi per realizzare quelli alla Nutella, di sicuro i preferiti dai vostri bambini. Per 20 pezzi, vi servono:

180 gr. di Nutella

1 uovo

150 gr. di farina

Nutella q.b.

granella di nocciole q.b.

Per prima cosa, rompiamo l’uovo e versiamolo in una ciotola dove mettiamo anche la Nutella. Dopo aver mescolato, versiamo la farina e lavoriamo l’impasto con una frusta. Prendiamo l’impasto e formiamo un panetto uniforme, dopodiché dividiamolo in tanti pezzetti da 15 gr. ciascuno.

Con questi pezzetti realizziamo delle palline con le mani e poniamole su un vassoio con della carta da forno. Con la punta di un mestolo facciamo un foro al centro di ciascuna pallina e cuociamole in forno statico a 170° per 10 minuti. Dopo averle sfornate, facciamole raffreddare e con un sac à poche decoriamo il foro con ciuffetti di Nutella. In ultimo, aggiungiamo la granella di nocciole sui ciuffetti.

Se non mettiamo la Nutella, possiamo congelare i biscottini in freezer. Per conservarli invece a temperatura ambiente, mettiamoli in una scatola di latta dove potremo tenerli per non più di una settimana.

E voi avete già deciso quando mettervi all’opera per gustare tutta la bontà dei Nutellotti?