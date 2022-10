Addio agli occhi gonfi con questo rimedio naturale ed economico: risultato impeccabile

Stanchezza e sonno arretrato possono fare brutti scherzi al nostro viso: se spesso hai gli occhi gonfi, questo è il rimedio che fa per te.

Chi l’ha detto che per avere cura della nostra bellezza è necessario spendere una fortuna? Spesso sono proprio i rimedi naturali che abbiamo più a portata di mano ad offrirci le soluzioni migliori e più rapide per eliminare gli inestetismi e risolvere alcuni inconvenienti. Abbiamo visto, ad esempio, quanto sia facile rimuovere lo smalto dalle unghie senza acetone, oppure struccare gli occhi anche quando in casa non abbiamo l’occorrente che normalmente utilizziamo.

Soprattutto, tali rimedi fai-da-te hanno il vantaggio di essere molto economici e quasi sempre dei veri toccasana per la nostra beauty-routine. Un altro problema molto comune è quello degli occhi gonfi, specialmente al mattino. Non c’è età che tenga: tutti, uomini o donne, e qualunque età possono trovarsi a dover fare i conti con delle borse sotto gli occhi davvero fastidiose.

Nella maggior parte dei casi, tale inestetismo è causato da poche ore di sonno con conseguente accumulo di stress e stanchezza. Tutte condizioni che favoriscono la ritenzione idrica, dovuta a sua volta ad un’alimentazione non corretta. In casi più seri, c’è di mezzo un cattivo funzionamento della tiroide per il quale è necessario rivolgersi al medico.

Restringendo il campo al semplice inestetismo causato da abitudini sbagliate, può rivelarsi di grande aiuto un prodotto che abbiamo quasi tutti in casa, molto noto per le sue proprietà drenanti. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Il rimedio agli occhi gonfi che cercavi è proprio questo qui: facile, veloce ed economico!

Sicuramente, il make-up può lanciarci una scialuppa di salvataggio per nascondere questo ed altri difetti del viso, ma se voleste andare alla radice del problema, vi consigliamo un rimedio davvero sorprendente e, naturalmente, all’insegna del risparmio.

Nonostante, come accennato prima, colpisca davvero tutti, il problema degli occhi gonfi risulta particolarmente evidente con l’avanzare dell’età perché la pelle tende ad assottigliarsi sempre di più, soprattutto in una zona come quella sotto gli occhi.

Come sempre, la Natura ci viene in soccorso e in questo caso lo fa con le bustine di tè verde. Sì, avete letto bene: non dovrete far altro che immergerne un paio in acqua molto fredda per 30 secondi ed appoggiarle sugli occhi per una decina di minuti. Passate poi al risciacquo con acqua fresca e vedrete che, come per magia, i vostri occhi avranno riacquistato il loro aspetto normale!

Anche il tanto amato tè verde, quindi, può essere un ottimo alleato della nostra bellezza. Oltre, ovviamente agli enormi ed innumerevoli benefici che il suo consumo apporta alla salute. L’avreste mai immaginato?