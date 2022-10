Cosa aggiungere alle polpette al sugo per renderle ancora più gustose: l’ingrediente perfetto da mettere nell’impasto.

Mangiare è sicuramente uno dei piaceri della vita. Prima ancora però di farlo bisogna mettersi ai fornelli e preparare i piatti, che sia un primo o un secondo o anche il dolce. Non a tutti piace cucinare. Chi lo fa con passione riesce a creare dei capolavori. Spesso ci dilettiamo a casa a creare nuove pietanze. Gli ingredienti sono infiniti e possiamo veramente dare vita a un’infinità di piatti diversi.

Per chi non sa proprio cucinare potete anche solo preparare delle uova bollite o una frittata. Infatti basta semplicemente mettere a bollirle e successivamente togliere il guscio. Per la frittata serve un po’ di olio in padella e le uova sbattute. Pochi minuti e il vostro secondo è pronto. Ma ce ne sono tantissimi di piatti facili che si possono preparare in pochissimi minuti.

Oggi vogliamo lasciarvi una ricetta che piace proprio a tutti, le polpette al sugo. Però vogliamo renderle ancora più gustose con l’aggiunta di un ingrediente.

Un secondo piatto molto buono sono le polpette al sugo. Quasi tutti sanno farle e a tutti piacciono. Oggi vi lasciamo qui la ricetta. C’è un ingrediente che le renderà ancora più gustose e che vi sveleremo nel corso della preparazione. Prima cosa bisogna prendere gli ingredienti per circa 22 polpette:

220 gr di carne macinata

1 uovo o 2

30 gr di pane raffermo

25 gr di Parmigiano

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

origano

olio extra vergine di oliva, pepe nero e sale

Per il sugo invece servono:

350 gr di passata di pomodoro

50 gr di acqua

sale, pepe e origano

Preparazione: prendete la mollica del pane e tritatela; in una ciotola mettete la carne e il prezzemolo e aggiungete il pane tritato e il formaggio. Versate l’uovo e se vedete che l’impasto è duro potete aggiungerne un secondo. Cominciate ad impastare e mentre lo fate aggiungete il sale e il pepe e continuate. Poi prendete l’impasto e iniziate a formare le vostre polpette. Dopo averle fatte, prendete dell’olio e versatene un po’ in una padella facendo cuocere a fuoco lento e dentro fate cuocere le vostre polpette.

Dopo averle girate, versate il pomodoro e aggiungete l’acqua. Potete poi inserire il pepe e il sale e far cuocere per circa 15-20 minuti a fiamma bassa. Alla fine aggiungete l’origano secco e le vostre polpette saranno pronte per essere mangiate. Ma attenzione, se volete renderle ancora più gustose, potete aggiungere un altro ingrediente, il pecorino stagionato. Dovete però metterlo nell’impasto prima ancora di dare loro la forma. Il risultato sarà ancora più stuzzicante e avrete da subito l’acquolina in bocca.